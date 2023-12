Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.12.2023

Autos beschädigt

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (26.12.2023), 21.00 Uhr bis Mittwoch

(27.12.2023), 07.00 Uhr, verkratzte eine bislang unbekannte Person einen geparkten

Mercedes in der Schackstraße und entwendete eine angebaute Kamera. Es entstand

ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen – Im Zeitraum von Sonntag (24.12.2023), 21.50 Uhr bis Montag

(25.12.2023), 14.30 Uhr, verkratzte eine bislang unbekannte Person einen geparkten

Opel in der Schönbachstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Oberhausen – Im Zeitraum von Dienstag (26.12.2023), 20.00 Uhr bis Mittwoch

(27.12.2023), 13.30 Uhr, verkratzte eine bislang unbekannte Person einen geparkten

Skoda in der Zainerstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt

die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Oberhausen – Unfallflucht

Am gestrigen Mittwoch (27.12.2023) kam es zu einer Unfallflucht in der Donauwörther Straße.

Gegen 23.30 Uhr beobachtete ein Passant, wie eine bislang unbekannte Fahrerin

eines silbernen VW Sharans beim Ausparken ein geparktes Auto beschädigte.

Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Frau ohne sich um den Schaden

zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt

die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Oberhausen – Handtücher und Balkon beschädigt

Am gestrigen Mittwoch (27.12.2023) setzte eine bislang unbekannte Person vermutlich mit einem Böller mehrere Handtücher auf einem Balkon in der Weidachstraße in Brand. Die Balkonumrandung wurde dabei ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Kriegshaber – Polizeibeamte angegriffen

Am gestrigen Mittwoch (27.12.2023) randalierte ein 17-Jähriger zunächst im Mittleren Weg und griff später Polizeibeamte an. Vier Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 23.30 Uhr meldeten sich mehrere Passanten am Notruf. Der 17-Jährige hatte

offenbar mehrfach auf geparkte Autos im Mittleren Weg und der Graf-Bothmer-Straße

eingetreten. Beim Eintreffen der Streife trat der 17-Jährige immer noch gegen ein Auto.

Als er von einer Polizeibeamtin angesprochen wurde, ging er auf die Beamtin los und

schlug mehrfach in Richtung ihres Kopfes. Die Beamten fesselten den Mann, wobei er

massiv Widerstand leistete und gezielt nach den Beamten trat. Der 17- Jährige

beleidigte die Einsatzkräfte außerdem mehrfach.

Da sich der 17-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand,

wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und

Sachbeschädigung gegen den 17-Jährigen.

Personen, deren Auto ebenfalls durch den Vorfall beschädigt wurde, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-3610 zu melden.

Innenstadt – Glastüren beschädigt

In der Zeit von Freitag (22.12.2023), 12.15 Uhr bis Mittwoch (27.12.2023), 07.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Glastüren eines Gebäudes in der Karmelitengasse. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Haunstetten – Reifen entwendet

Im Zeitraum von Samstag (23.12.2023), 13.00 Uhr bis Mittwoch (27.12.2023), 07.00 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl an einem Pkw.

Von einem Pkw, der auf dem Gelände eines Autohauses im Unteren Talweg abgestellt

war, wurden alle vier Reifen, samt Felgen, abmontiert. Die Höhe des Diebstahlschaden

steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahldeliktes und bittet unter 0821/323-2710

um Hinweise.

Inningen – Automaten angegangen

Im Zeitraum von Dienstag (26.12.2023), 10.00 Uhr bis Mittwoch (27.12.2023), 09.30 Uhr, gelangten ein oder mehrere Täter auf das Firmengelände eines Betriebes in der Theodor-Sachs-Straße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gingen die bislang unbekannten Täter gewaltsam

mehrere Verbrauchsautomaten in Firmenhallen an. Auch hier muss die Höhe des

Diebstahlschaden noch ermittelt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahldeliktes und bittet unter 0821/323-2710

um Hinweise.

Innenstadt – Verkehrsdelikt

Am Donnerstag (28.12.2023), gegen 02.00 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei einen auffällig fahrenden Pkw in der Remboldstraße mit. Unter anderem missachtete der Pkw mehrere rote Ampeln, fuhr deutlich zu schnell und geriet mehrfach in den Gegenverkehr.

Die verständigten Einsatzkräfte kontrollierten den Pkw-Fahrer an seiner Wohnanschrift

und stellten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Die Einsatzkräfte

veranlassten deshalb eine Blutentnahme. Da der Mann mit der Blutentnahme nicht

einverstanden war, musste diese mit Unmittelbaren Zwang durchgeführt werden.

Gegen den Mann wird jetzt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

REGION

Wulfertshausen – Einbruch

In der Zeit von Samstag (23.12.2023), 10.00 Uhr bis Mittwoch (27.12.2023), 10.15 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Moosstraße ein. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen

übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.