Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.01.2021

Oberhausen – Schaufensterscheibe beschädigt

Zwischen dem 21.01.2021, 18.00 Uhr und dem 27.01.2021, 09.00 Uhr, wurde die Schaufensterscheibe eines Textildiscounters in der Donauwörther Straße 110 durch einen unbekannten Täter beschädigt. Aufgrund des Schadensmusters könnte zur Sachbeschädigung eine Luftdruckwaffe verwendet worden sein. Die Beschädigungen an der doppelt verglasten Scheibe waren lediglich oberflächlich. Der Sachschaden wird mit 500 Euro beziffert.

Oberhausen – Schulfassade besprüht

Die Leitung der Löweneckschule in der Flurstraße 30 teilte eine Sachbeschädigung an der Ostseite des Schulgebäudes mit. In der Zeit vom 26.01.2021, 16.00 Uhr bis zum 27.01.2021, 07.30 Uhr, hatte ein Unbekannter ein beleidigendes Graffiti an die Hauswand gesprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510.