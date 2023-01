Firnhaberau – Zeugensuche nach Kennzeichendiebstählen

Im Zeitraum zwischen dem 26.01.23, gegen 15:30 Uhr, und dem 28.01.23, gegen 07:45 Uhr, wurden an einem ordnungsgemäß abgestellten Pkw Skoda im Schneehuhnweg beide Kennzeichen gewaltsam entwendet.

Im Zeitraum vom 27.01.23, gegen 17:20 Uhr, und 28.01.23, gegen 10:15 Uhr, wurden im Fasanenweg von einem Pkw Opel ebenfalls beide Kennzeichen entwendet.

In beiden Fällen bittet die PI Augsburg Ost um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2310.

Innenstadt – Körperverletzung in Diskothek

Am Sonntag (29.01.2023), gegen 01:00 Uhr, kam es in einer Diskothek zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 23-Jährigen und einer 27-Jährigen. Die beiden Frauen gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in Streit und verletzten sich dabei gegenseitig. Die Beiden konnten durch weitere Gäste getrennt und schließlich aus der Diskothek verbracht werden.

Die 27-Jährige wurde mit Kopfverletzungen ins Uniklinikum Augsburg gebracht, die 23-Jährige konnte vor Ort mit leichten Verletzungen am Kopf entlassen werden.

Beide Frauen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Oberhausen – Zeugensuche nach Körperverletzung

Am heutigen Sonntag (29.01.2023), gegen Mitternacht, konnte ein Zeuge beobachten, wie ein 29-Jähriger von zwei unbekannten Tätern auf der Ulmer Straße niedergeschlagen und an den Kopf getreten wurde. Der Zeuge begleitete den Geschädigten zur Anzeigenaufnahme auf die Polizeidienststelle. Anschließend wollte sich der 29-Jährige selbst zur Untersuchung ins Universitätsklinikum Augsburg begeben.

Eine Beschreibung der beiden Täter war nicht möglich, deshalb werden Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können gebeten, sich bei der PI Augsburg 5, unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Oberhausen – Betrunken kein Tattoo erhalten

Am Samstagmorgen (28.01.2023), gegen 09:00 Uhr, wollte ein 35-Jähriger sich in einem Tattoostudio in der Ulmer Straße tätowieren lassen. Dabei fiel jedoch auf, dass der Mann stark betrunken war. Aus diesem Grund wurde der Mann aufgefordert, das Studio wieder zu verlassen.

Dies verweigerte der 35-Jährige und fing an, herumzubrüllen und beleidigte einen Mitarbeiter.

Als der betrunkene Mann nach längerer Zeit immer noch nicht bereit war zu gehen, wurde die Polizei gerufen. Den mit mehr als zwei Promille alkoholisierten 35-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Oberhausen – Unbekannter spritzt Flüssigkeit in Fahrzeug – Zeugen gesucht

Am Samstag (28.01.2023), gegen 17:30 Uhr, stand eine 53-Jährige mit ihrem Pkw an der Lichtzeichenanlage Ulmer Straße/ Neusässer Straße. Als ein graues Fahrzeug an ihr vorbeifuhr, wurde sie mit einer unbekannten Flüssigkeit im Gesicht bespritzt. Als die 53-Jährige sich im Anschluss nach Hause begab, bekam sie Kopfschmerzen und Schmerzen im Bereich der Augen. Nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst könnte es sich bei der Flüssigkeit um Desinfektionsmittel gehandelt haben.

Die Geschädigte konnte keine Angaben zum Tatfahrzeug oder Täter machen, deshalb werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der PI Augsburg 6 unter der Tel. 0821/323-2610 zu melden.