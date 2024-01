Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.01.2024

Lechhausen – Streit bei Parkplatzsuche

Am gestrigen Sonntag (28.01.2024) ging ein bislang unbekannter Mann einen 24-jährigen Autofahrer in der Linken Brandstraße verbal und körperlich an.

Gegen 17.15 Uhr war der 24-Jährige in der Linken Brandstraße auf Parkplatzsuche unterwegs. Als er auf Höhe der Palmstraße in nordöstliche Fahrrichtung fuhr, stellte sich der bislang unbekannte Mann auf die Straße, um den 24-Jährigen anzuhalten. Als der 24-Jährige daraufhin anhielt, schlug der bislang Unbekannte offenbar gegen den Außenspiegel des 24-Jährigen. Im weiteren Verlauf kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Hierbei soll der bislang unbekannte Mann den 24-Jährigen geschlagen haben, wobei der 24-Jährige hierbei leicht verletzt wurde. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Mann.

Der bislang Unbekannte wurde von Zeugen wie folgt beschrieben:

Männlich, 35-40 Jahre, ca. 170 cm, schwarzer längerer Bart, trug einen grauen Pulli und eine Mütze, sprach mit osteuropäischem Akzent

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Innenstadt – Außenspiegel beschädigt

Im Zeitraum von Samstag (27.01.2024), 21.30 Uhr bis Sonntag (28.01.2024), 01.15 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beide Außenspiegel eines geparkten BMW in der Ulmer Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Oberhausen – Veranstaltung unterbrochen

Am gestrigen Sonntag (28.01.2024) wurde bei einer Veranstaltung Am alten Gaswerk Brandgeruch festgestellt und die Veranstaltung unterbrochen. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 19.00 Uhr wurde die Polizei über Brandgeruch bei der Veranstaltung informiert. Die Gäste hatten nach Aufforderung durch den Veranstalter die Räumlichkeit bereits selbstständig verlassen. Vor Ort stellte die Feuerwehr zwei angebrannte Jacken und eine verbrannte Tabakpfeife, jedoch kein Feuer oder Rauch fest. Aufgrund des Brandgeruchs wurde die Veranstaltung vorerst nicht fortgesetzt.

Innenstadt – Unter Drogeneinfluss unterwegs

Am gestrigen Sonntag (28.01.2024) war ein 23-jähriger Autofahrer offenbar unter Drogeneinfluss in der Proviantbachstraße unterwegs.

Gegen 15.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 23-Jährigen.

Innenstadt – Man sieht sich immer zweimal

Am gestrigen Sonntag (28.01.2024) versuchte ein 41-Jähriger gleich zweimal ein Fahrrad zu entwenden.

Gegen 11.15 Uhr verständigte ein Passant die Polizei und teilte einen scheinbar betrunkenen Radfahrer in der Heilig-Kreuz-Straße mit. Bei der Kontrolle des 41-jährigen Radfahrers stellten die Beamten fest, dass das Fahrrad noch versperrt war und der 41-Jährige versucht hatte mit dem versperrten Rad zu fahren. Zudem war der 41-Jährige mit über 1,1 Promille alkoholisiert. Da der 41-Jährige das Fahrrad vor Ort nicht entsperren konnte und keinen Eigentumsnachweis vorweisen konnte, stellten die Beamten das Fahrrad sicher.

Kurze Zeit später beobachtete ein anderer Passant im Alten Kautzengäßchen den 41-Jährigen dabei, wie er sich erneut an einem Fahrradschloss zu schaffen machte. Nachdem es ihm offenbar nicht gelang das Schloss zu öffnen, ging er zu Fuß weiter. Die erneut verständigten Beamten nahmen den 41-Jährigen daraufhin in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern.

Noch am Abend kontaktierte der 41-Jährige die Polizei und räumte ein, dass auch das erste Fahrrad nicht ihm gehörte. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 41-Jährigen.

Göggingen – Versuchter Einbruch

Am Freitag (26.01.2024), gegen 16.45 Uhr, ereignete sich ein versuchter Einbruch.

Ein bislang unbekannter Täter trat die Türe einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter, ohne die Wohnung zu Betreten. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Wie üblich ermittelt die Kriminalpolizei in solchen Fällen und bittet unter 0821/323-3810 um Hinweise.

