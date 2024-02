Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.02.2024

Pfersee – Schokoladenentzug

Am gestrigen Mittwoch (28.02.2024) entwendete eine 74-Jährige Frau aus

einem Supermarkt in der Augsburger Straße Schokolade.

Gegen 13.45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarktes die Frau, wie sie

Schokolade entwendete, und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten war

die Frau offenbar derart in Rage, dass sie die Einsatzkräfte körperlich anging. Verletzt

wurde dabei niemand.

Die Polizei ermittelt nun wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie

Ladendiebstahls gegen die 74-Jährige.

Haunstetten – Finderin gesucht

Am gestrigen Mittwoch (28.02.2024) hob ein 59-Jähriger Geld an einem

Geldautomaten in der Brahmstraße ab und vergaß dort das Geld. Eine Frau fand

offenbar das Geld.

Gegen 14.15 Uhr hob der 59-Jährige Geld am dortigen Geldautomaten ab.

Anschließend entfernte er sich, ohne das Geld mitzunehmen. Wie weitere Abklärungen

ergaben, fand offenbar eine Frau das Geld und wollte dies zunächst beim dortigen

Supermarkt abgeben. Hier wurde das Geld allerdings nicht entgegengenommen und

die Frau entfernte sich anschließend.

Die Polizei sucht nun die Finderin und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer

0821/323-2710.

Innenstadt – Schwelbrand

Am gestrigen Mittwoch (28.02.2024) kam es zu einem Schwelbrand in

der Böheimstraße. Verletzt wurde niemand.

Gegen 17.15 Uhr bemerkte ein Bewohner des dortigen Mehrfamilienhauses Qualm

aus einem unbewohnten Zimmer. Die Feuerwehr löschte den Brand, der ersten

Erkenntnissen zufolge von einer Zwischendecke ausging. Dabei entstand ein

Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

REGION

BAB A8 / AS Augsburg-West / FR Stuttgart – Unfall auf A8

Am heutigen Donnerstag (29.02.2024) kam es auf der A8 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter mit Anhänger und einem bislang unbekannten Sattelzug. Dabei wurden mindestens drei Personen verletzt.

Gegen 08.30 Uhr war ein 65-jähriger Kleintransporter-Fahrer auf dem rechten

Fahrstreifen unterwegs, als ein bislang unbekannter Sattelzug von dem

Beschleunigungsstreifen unvermittelt auf seinen Fahrstreifen wechselte. Der 65-

Jährige wich daraufhin auf den mittleren Fahrstreifen aus. Dort kollidierte er mit einem

Auto, das auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs war. Das Auto schleuderte durch

den Zusammenstoß gegen eine Betonleitwand und kam dort zu stehen. Durch den

Zusammenstoß wurde der Autofahrer und der Lkw-Fahrer sowie sein Beifahrer leicht

verletzt.

Der bislang unbekannte Sattelzug entfernte sich offenbar, ohne sich um den Unfall zu

kümmern. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 110.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet

um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1910.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.