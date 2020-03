Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.03.2020

Lechhausen – Nach Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am Samstag (29.03.2020), gegen 15:00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad die Lützowstraße in westlicher Fahrtrichtung. Hier wurde er von einem bislang Unbekannten Pkw Fahrer, der entgegenkam, übersehen und kam aufgrund des Zusammenstoßes zu Sturz. Der ca. 40 bis 50 Jahre alte Fahrer eines schwarzen Mercedes entfernte sich in unbekannte Richtung, ohne sich um den gestürzten Fahrradfahrer zu kümmern.

Der 18-Jährige erlitt Schürfwunden am Körper. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Ost unter der Tel. 0821/323-2310 zu melden.