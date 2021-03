Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.03.2021

Oberhausen – Supermarkt-Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Am 20.03.2021 ging gegen 03:00 Uhr nachts bei der Einsatzzentrale der Polizei ein Einbruchsalarm eines Supermarktes in der Ulmer Straße gegenüber des Oberhauser Bahnhofes ein. Die kurz darauf eingetroffenen Polizeistreifen konnten eine verkantete Schiebetüre im Eingangsbereich feststellen und eine Person ausmachen, die sich noch im Objekt aufhielt. Der 21-jährige Mann konnte schließlich durch zwei Diensthundeführer, die mit ihren Hunden den Supermarkt durchsuchten, widerstandslos festgenommen werden. Der junge Mann hatte sich mit roher Gewalt Zutritt zu dem geschlossenen Einkaufsladen verschafft und durchsuchte die Verkaufsräume nach Diebesgut. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen.







Bärenkeller – Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am 26.03.2021 brach in der Zeit zwischen 18:50 Uhr und 22:00 Uhr im Amselweg auf Höhe der 20er Hausnummern ein unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Wohnungstüre wurde durch den Täter aufgehebelt. Die Beute erstreckte sich nur auf Lebensmittel. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der 0821/323 3810 um Hinweise.