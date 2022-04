Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.04.2022

Oberhausen –Auto beschädigt





Offenbar mutwillig wurde an einem in der Äußeren Uferstraße (Höhe



Hausnummer 31) ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Porsche Cayenne



der Außenspiegel abgerissen oder abgetreten. Der dabei angerichtete Schaden



beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Tatzeit dürfte gestern (28.04.2022) zwischen 15.00



und 22.00 Uhr gewesen sein.



Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.





Lechhausen – Auto angefahren: Zeugen gesucht





Im Zeitraum zwischen dem 22. und 25.04.2022 (Fr. – Mo.) wurde



offenbar ein in der Paul-Reusch-Straße (Höhe Hausnummer 18) geparkter schwarzer



Mercedes im Bereich der Heckstoßstange angefahren. Der unbekannte Verursacher



hinterließ dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro.



Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.





Innenstadt – Traditionsbewusst (aber leider betrunken) unterwegs





Gestern (28.04.2022) gegen 23.50 Uhr fiel einer Streifenbesatzung ein



in Tracht gekleideter E-Scooter-Lenker am Leonhardsberg auf. Bei der



anschließenden Kontrolle des schneidigen 21-Jährigen wurde allerdings deutlicher



Alkoholgeruch festgestellt, was ein Alkoholtest mit knapp 1,3 Promille dann auch



prompt bestätigte. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins



waren die Konsequenz, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

REGIONAL REPORT

Aichach-Oberbernbach – Mit Restpromille unterwegs





Am heutigen Freitag (29.04.2022) gegen etwa 07:40 Uhr



ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße AIC 1 kurz nach dem



Ortsausgang Oberbernbach. Ein 25-jähriger junger Mann, aus dem Raum Neuburg a.



d. Donau, fuhr mit seinem Opel Astra auf der Kreisstraße AIC 1 von Oberbernbach in



Richtung Kreisverkehr Walchshofen. Etwa 200 Meter nach dem Ortsausgang



Oberbernbach kam der Fahrzeuglenker bei der ersten Linkskurve nach rechts von



der Fahrbahn ab, fuhr noch etwa 50 Meter auf der dortigen Wiese weiter und prallte



dann gegen einen Baum. Hierbei entstand an seinem Fahrzeug Sachschaden in



Höhe von ca. 2.000 Euro, der Schaden am Baum wird auf etwa 200 Euro geschätzt.



Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer anscheinend



noch vom Vorabend alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von



über 1,3 Promille. Der Autofahrer wurde vom Rettungsdienst mit leichten



Verletzungen (Prellungen & Schwellungen) ins Krankenhaus Aichach gefahren, wo



auch gleich eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Der Führerschein des



jungen Mannes wurde beschlagnahmt; ihn erwartet nun eine Anzeige wegen



Trunkenheit im Verkehr.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.