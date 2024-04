Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.04.2024

Innenstadt – Widerstand nach Meterstab-Wurf

Am vergangenen Samstag (27.04.2024) leisteten zwei 20- und 24-jährige Männer Widerstand in der Jakoberstraße.

Gegen 03.15 Uhr war der 24-Jährige gemeinsam mit dem 20-Jährigen unterwegs. Hierbei warf der 24-Jährige offenbar einen Meterstab auf die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Busses. Dadurch musste der Bus stark abbremsen und die Windschutzscheibe wurde beschädigt. Anschließend flüchtete der 24-Jährige in Richtung Innenstadt.

Einsatzkräfte stoppten den 24-Jährigen wenig später. Hierbei leistete der 24-Jährige Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Auch der 20-Jährige, der ebenfalls vor Ort war, störte die polizeilichen Maßnahmen und leistete Widerstand.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 24-Jährigen und den 20-Jährigen.

Hochfeld – Motorrad entwendet

Am gestrigen Sonntag (29.04.2024) war ein 16-Jähriger mit einem entwendeten Motorrad in der Ilsungstraße unterwegs.

Gegen 18.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 16-Jährigen. Hierbei stellte sich heraus, dass das Motorrad entwendet worden war und der 16-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte. Zudem zeigte er drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis.

Die Beamten stellten das Motorrad sicher und verständigten die Erziehungsberechtigten des 16-Jährigen. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 16-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 16-Jährigen.

Hochzoll – Auto beschädigt

Am gestrigen Sonntag (28.04.2024) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Nebelhornstraße.

In der Zeit von 08.45 Uhr bis 09.15 Uhr verkratzte eine bislang unbekannte Person einen BMW an der rechten Autoseite. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Hochzoll – Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am gestrigen Sonntag (28.04.2024) war ein 83-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Friedberger Straße unterwegs.

Gegen 13.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da den Beamten aus vorangegangenen Ermittlungen bekannt war, dass der 83-Jährige keine Fahrerlaubnis hat. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 83-Jährigen.

Hochzoll – Alkoholisiert unterwegs

Am gestrigen Sonntag (28.04.2024) war ein 32-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Trettachstraße unterwegs.

Gegen 17.30 Uhr wurde der Polizei der 32-Jährige mitgeteilt, der offenbar in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle durch eine Polizeistreife bestätigte sich dies. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten außerdem Alkoholgeruch bei dem 32-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten seinen Führerschein sicher. Der 32-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 32-Jährigen.

Innenstadt – Einbruch scheitert

Am vergangenen Samstag (27.04.2024) versuchten zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in einer Wohnung in der Alpenstraße einzudringen.

Gegen 23.20 Uhr bemerkte die Bewohnerin auffällige Geräusche an ihrer Wohnungstüre. Offenbar versuchten zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung einzudringen. Als sich die Bewohnerin bemerkbar machte, flüchteten die bislang Unbekannten.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Pfersee – Sachbeschädigung

Am vergangenen Freitag (26.04.2024) beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Türe in der Färberstraße. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.