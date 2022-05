Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.05.2022

Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

Innenstadt – Am gestrigen Samstag (28.05.2022), gegen 04.00 Uhr, wurde ein 23-

jähriger E-Scooter-Fahrer am Katzenstadel einer allgemeinen Verkehrskontrolle

unterzogen. Hierbei wurde beim 23-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Fahrt war daher für den

23-Jährigen beendet, ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Haunstetten-Siebenbrunn – Am Samstag (28.05.2022), gegen 14.00 Uhr,

beobachtete ein 56-jähriger Verkehrsteilnehmer wie ein 61-Jähriger mit seinem Mofa

entlang der Martinistraße in Schlangenlinien fährt. Der 56-Jährige verständigte

daraufhin umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den 61-Jährigen vor Ort mit

deutlichen Ausfallerscheinungen antreffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen

Wert von über 2 Promille. Die Fahrt war somit für den 61-Jährigen beendet, ihn

erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Innenstadt – Heute (29.05.2022), gegen 01.00 Uhr, wurde bei einer 26-jährigen

Fahrzeugführerin an der Bismarckstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle

durchgeführt. Während der Kontrolle wurde bei der 26-Jährigen Alkoholgeruch

festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

Die 26-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Oberhausen – Diebstahl eines Pkws

Am gestrigen Samstag (28.05.2022), gegen 19.00 Uhr, parkte eine 74-

Jährige ihren silbernen Pkw Mitsubishi auf dem Gehweg der Giggenbachstraße, vor

ihrer Wohnung. Die 74-Jährige stieg aus dem Pkw und stellte ihren Einkauf vor die

Haustür. Ihren Pkw-Schlüssel ließ sie währenddessen im Fahrzeug stecken. Zwei

unbekannte Personen bemerkten dies, stiegen in den Pkw und fuhren in unbekannte

Richtung davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Nach Angaben der 74-Jährigen waren die unbekannten männlich und ca. 20 Jahre alt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Innenstadt –Gefährliche Körperverletzung





Am Samstag (28.05.2022), gegen 22:30 Uhr, fuhren die beiden 21-



Jährigen mit ihrem Pkw auf der Jakoberstraße. Während der Fahrt näherten sich eine



21-Jährige und ein 26-Jähriger dem Pkw. Als sich das Fahrzeug auf gleicher Höhe



befand, schoss der 26-jährige Beifahrer mit einer Spielzeugpistole aus dem Fahrzeug



und traf dabei die beiden 21-Jährigen. Die 21-Jährigen verständigten daraufhin die



Polizei. Einsatzkräfte konnten kurz darauf den 26-Jährigen an seiner Wohnanschrift



antreffen. Die beiden 21-Jährigen blieben unverletzt. Der 26-Jährige hat nun mit



strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen

REGIONAL REPORT

Neusäß – Pkw-Lenker fährt Schlangenlinien

Weil er in der Portnerstraße in Neusäß am Samstag (28.05.2022), gegen

19.30 Uhr, Schlangenlinien fuhr und auch das Rotlicht einer Ampel missachtete, fiel

ein Pkw-Fahrer einer Streife der Polizeiinspektion Gersthofen auf und wurde einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich der Grund für die Fahrunsicherheiten

schnell heraus: Ein Alkoholtest bei dem 49-Jährigen ergab ein Ergebnis von über 2

Promille. Der Mann wurde wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt, seinen

Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben.

Diedorf – Versuchter Ladendiebstahl

Am Samstag (28.05.2022), gegen 17.10 Uhr, befand sich ein unbekanntes

Pärchen mit einem Kleinkind in einem Supermarkt am Straßfeld in Diedorf. Der Vater

hatte das Kleinkind auf dem Arm und die Mutter schob den leeren Kinderwagen durch

den Laden. Der Mann und das Kleinkind verließen vor der Mutter den Laden.

An der Kasse bezahlte die Frau Kleinigkeiten. Als die Kassiererin die Frau aufforderte

den Kinderwagen zu zeigen, wurde diese nervös und gestikulierte mit den Händen. Sie

ließ den Kinderwagen stehen und wollte den Laden verlassen. Nachdem die

Kassiererin die Kundin verfolgte und aufhalten wollte, versuchte sie die Kassiererin zu

schlagen. Diese kann dem Schlag jedoch ausweichen. Anschließend flüchtete die

Kundin und lies den Kinderwagen samt Diebesgut im Wert von 214 Euro zurück.

Hierbei handelte es sich überwiegend um Werkzeuge und Kinderartikel.

Beschreibung:

Beide Personen waren ca. 170 cm groß, 30 – 35 Jahre alt, korpulent und hatten ein

osteuropäisches/slawisches Aussehen.

Hinweise auf die Täter erbittet die PI Zusmarshausen, Tel: 08291 /18900.

Lauingen – Einbrecher festgenommen

Am Sonntag (29.05.2022), gegen 06.55 Uhr, beobachtete ein

aufmerksamer Passant, wie ein 23-Jähriger sich unberechtigt Zugang zu einem

Frisörgeschäft in der Klosterstraße verschaffen wollte. Durch eine verständigte

Streifenbesatzung konnte der 23 Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland

hatte, festgestellt werden. Er war grade dabei in einen Getränkemarkt an der

Klosterstraße einzubrechen. Der 23-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Derzeit

werden weitere Ermittlungen geführt, ob weitere Taten durch den 23-Jährigen

begangen wurden.

