Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.05.2023

Innenstadt – Mehrere Fahrzeuge beschädigt

In der Nacht vom 27.05.2023 (Samstag) auf den 28.05.2023 (Sonntag) wurden mehrere Fahrzeuge im einstelligen Hausnummernbereich Am Backofenwall durch einen unbekannten Täter beschädigt.

Der Täter zerkratzte die Motorhaube einer schwarzen Mercedes C-Klasse, die linke Fahrzeugseite und die Motorhaube eines schwarzen Renault Twingo und den Kofferraum eines braunen Opel Adams. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt ca. 3.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet unter 0821/323-2110 um Zeugenhinweise.

Lechhausen – Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am 26.05.2023 (Freitag) gegen 21.30 Uhr griff ein 20-Jähriger eine Polizeistreife während einer Personenkontrolle an. Die beiden Beamten wurden dabei leicht verletzt.

Als der 20-Jährige die Polizeistreife sah, flüchtete er. Die Beamten stellten ihn nach kurzer Verfolgung in einem Hinterhof in der Turnerstraße. Während der Durchsuchung griff der 20-Jährige plötzlich die beiden Beamten an. Dabei schlug er mit dem Ellenbogen in das Gesicht und gegen den Oberkörper eines Polizisten. Die Beamten konnten den 20-Jährigen unter Kontrolle bringen und nahmen ihn mit auf die Polizeiinspektion. Auf der Inspektion fand man bei ihm Drogen. Der 20-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Widerstand gegen Polizeibeamte verantworten.

Inningen – Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

In der Nacht vom 27.05.2023 (Samstag) auf den 28.05.2023 (Sonntag) wurden mehrere Fahrzeuge in Inningen durch einen unbekannten Täter angegangen. Der Täter öffnete auf bislang unbekannte Weise die Fahrzeuge und entwendete diverse Gegenstände.

Dabei öffnete der Täter die Beifahrertüre eines grauen Hyundai i30, welcher in der Leitenberstraße parkte und durchsuchte das Fahrzeug. Außerdem wurde ein blauer Dacia Lodgy, welcher An der Dolle parkte durch den Täter geöffnet. Er durchsuchte das Fahrzeug und nahm den Fahrzeugschein und eine Sonnenbrille mit. Zuletzt öffnete der Täter noch zwei geparkte Fahrzeuge in der Ziegeleistraße (auf Höhe der 50er Hausnummern). Es handelt sich um einen blauen Opel Vectra und einen weißen BMW X1. Der Täter nahm dort nochmal zwei Sonnenbrillen aus den Fahrzeugen.

Der Schaden an den Fahrzeugen konnte zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht festgestellt werden. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet unter 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.

Alkohol- und Drogendelikte im Straßenverkehr

Oberhausen – Am 27.05.2023 kontrollierte eine Polizeistreife um 03.15 Uhr einen Autofahrer, welcher auf der Stuttgarter Straße unterwegs war. Der Drogentest war positiv auf Cannabis.

Die Beamten stellten während der Überprüfung des 23-jährigen Fahrers drogentypische Auffälligkeiten fest. Der durchgeführte Drogen-Test zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis an. Ein Arzt führte beim 23-Jährige auf der Dienststelle eine Blutentnahme durch. Gegen den 23-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen Fahren unter Drogeneinfluss.

Hochzoll – Am 28.05.2023 kontrollierte eine Polizeistreife gegen Mitternacht einen Autofahrer, welcher auf der Friedberger Straße mit 0,5 Promille unterwegs war.

Die Beamten nahmen während der Überprüfung des 29-jährigen Fahrers Alkoholgeruch war. Ein Test ergab einen Wert von rund 0,5 Promille. Sein Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt und der 29-Jährige wurde mit zur Polizeiinspektion genommen.

Lechhausen – Am 28.05.2023 kontrollierte eine Polizeistreife gegen 13 Uhr einen Autofahrer, welcher auf der Meraner Straße mit knapp 0,6 Promille unterwegs war.

Die Beamten nahmen während der Überprüfung des 28-jährigen Fahrers Alkoholgeruch war. Ein Test ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Sein Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt und der 29-Jährige wurde mit zur Polizeiinspektion genommen.

Beide Fahrer müssen sich nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten.

Innenstadt – Am 28.05.2023 stürzte um kurz vor Mitternacht eine 25-Jährige von einen E-Scooter in der Ulmer Straße. Sie war mit knapp 1,7 Promille unterwegs.

Die Beamten nahmen während der Versorgung der 25-jährigen Fahrerin Alkoholgeruch war. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Die Frau kam zur weiteren Wundversorgung mit Schürfwunden und einer Platzwunde am Kopf in das Uniklinikum Augsburg. Dort wurde eine Blutentnahme bei ihr durchgeführt. Gegen die 25-Jährige wird nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss ermittelt.

Unfälle auf der Autobahn und Bundesstraße

BAB A8 / Edenbergen / FR München – Am 26.05.2023 kam es gegen 16.40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen auf der linken Spur. Die Autobahn musste für über eine Stunde gesperrt werden.

Ein 37-Jähriger musste verkehrsbedingt kurz vor der Rastanlage Edenbergen mit seinem Audi Q8 stark abbremsen. Der hinter ihm fahrende 44-jährige Mercedesfahrer konnte noch abbremsen und so einen Zusammenstoß vermeiden. Jedoch das dritte Fahrzeug (Audi Q5), welches von einem 41-Jährigen gefahren wurde konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Der Audi Q5 stieß mit dem Mercedes zusammen und schob ihn auf den Audi Q8. Die Autobahn musste für die Landung des Rettungshubschraubers gesperrt werden. Die drei Insassen des Mercedes und eine Mitfahrerin des Audi Q5 kamen leicht verletzt zur weiteren Behandlung in das Uniklinikum Augsburg. Der Audi Q5 und der Mercedes wurden vom Abschleppwagen abtransportiert. Es entstand ersten Schätzungen nach insgesamt ein Schaden von über 33.000 Euro. Die Autobahn wurde nach etwa 1,5 Stunden und abschließender Reinigung wieder freigegeben.

BAB A8 / zwischen Augsburg Ost und West / FR Stuttgart – Am 26.05.2023 kam es gegen 20.30 Uhr nach einem Fahrstreifenwechsel zu einem Unfall. Die Autobahn musste für über eine Stunde gesperrt werden.

Zwischen der Ausfahrt Augsburg Ost und Augsburg West wechselte ein 23-jähriger Golffahrer von der rechten auf die mittlere Spur. Dort fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Toyota. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, fuhr der Toyotafahrer auf die linke Spur. Auf der linken Spur fuhr ein 38-Jähriger mit einem Cupra mit hoher Geschwindigkeit. Dieser bremste aufgrund des Ausweichmanövers stark ab, konnte aber trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß brach die Heckscheibe des Toyotas und Teile des Gepäcks wurden auf der Fahrbahn verteilt. Der Cupra schleuderte nach rechts und touchierte den Golf. Im weiteren Verlauf durchbrach er einen Wildschutzzaun und blieb schließlich auf dem Feld rechts der Autobahn stehen. Der Toyota schleuderte nach rechts und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Unfallbeteiligten kamen leichtverletzt ins Krankenhaus Friedberg und das Uniklinikum Augsburg. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ersten Schätzungen nach insgesamt ein Schaden von über 45.000 Euro. Nach ca. einer Stunde konnte die linke Fahrspur wieder geöffnet werden. Die anderen beiden Fahrspuren waren für die Reinigung noch über eine Stunde gesperrt.

Bundesstraße B17 / Bärenkeller / FR Norden – Am 26.05.2023 kam es nach einem Fahrspurwechsel gegen 08.10 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Mopedfahrer auf der B17.

Kurz vor dem Bärenkeller-Tunnel wechselte eine 52-Jährige mit ihrem blauen Fiat auf die rechte Spur. Dort fuhr der 68-Jährige mit seinem schwarzen Kreidler Moped. Der Fiat berührte den Mopedfahrer, er stürzte aber nicht. Der Fuß des 68-Jährigen wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingequetscht und er verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Die Autobahnpolizeistation Gersthoen bittet unter 0821/323-1910 um Zeugenhinweise.