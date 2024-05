Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.05.2024

Pfersee – Auseinandersetzung im Sheridan-Park

Am Montag (27.05.2024) kam es im Sheridan-Park zwischen zwei Jugendlichen zu einer Auseinandersetzung.

Im Zeitraum von 15.00 bis 17.00 Uhr war ein Gruppe Jugendlicher im Sheridan-Park unterwegs und traf dort auf einen 13-Jährigen. Es kam zum Streit, woraufhin ein bislang unbekannter Jugendlicher der Gruppe offenbar den 13-jährigen schlug. Eine durchgeführte Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Der bislang unbekannte Jugendliche wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 165cm, ca. 12-15 Jahre alt, südländische Erscheinung, schwarze Hose, schwarze Jacke, Haargel in den Haaren

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

Kriegshaber – Kleintransporter beschädigt – hoher Sachschaden

Im Zeitraum von Freitag (24.05.2024), 16.30 Uhr, bis Montag (27.05.2024), 07.30 Uhr, verkratzte ein bislang unbekannter Täter drei Kleintransporter auf einem Parkplatz im Kurzen Gelände. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

Roller beschädigt und anschließend gestohlen

Herrenbach – Im Zeitraum von Montag (27.05.2024), 15.00 Uhr, bis Dienstag (28.05.2024), 17.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Roller und entwendete diesen.

In einem Parkhaus in der Wilhelm-Hauff-Straße beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Roller. Dies meldete der Eigentümer bei der Polizeidienststelle. Als er im Laufe des Tages nochmal nach seinem Roller sah, stellte er fest, dass er in der Zwischenzeit gestohlen wurde. Der genaue Beuteschaden wird noch ermittelt.

Universitätsviertel – Im Zeitraum von Montag (27.05.2024), 18.00 Uhr, bis Dienstag (28.05.2024), 08.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen weiteren Roller. Der Roller befand sich an einer Haltestelle in der Nähe der Universität Augsburg. Der Beuteschaden liegt im höheren dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Kriegshaber – Radmuttern gelockert – Fahrer bemerkt es rechtzeitig

Im Zeitraum von Montag (27.05.2024) bis Dienstag (28.05.2024) lockerte ein bislang unbekannter Täter offenbar die Radmuttern eines silbernen Audis in der Reinöhlstraße.

Am Montag gegen 13.00 Uhr stellte ein 57-jähriger Mann sein Auto in der Reinöhlstraße ab. Am nächsten Tag fuhr er gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto. Der 57-Jährige bemerkte ein Ruckeln am linken Vorderrad und dann die gelockerten Radmuttern.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Lechhausen – Auto verkratzt

Im Zeitraum von Sonntag (26.05.2024), 12.00 Uhr bis Montag (27.05.2024), 13.00 Uhr verkratzte ein bislang unbekannter Täter einen blauen Mercedes am Heck in der Kantstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Lechhausen – Rollerfahrt ohne Führerschein

Am gestrigen Dienstagmittag (28.05.2024) fuhr ein 38-jähriger Mann ohne Führerschein mit seinem Roller.

Gegen 11.30 Uhr stellte eine Polizeistreife mehrere Rotlichtverstöße des Rollerfahrers fest. Daraufhin kontrollierten die Polizisten den Mann. Der 38-Jährige konnte bei der Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 38-Jährigen.

Innenstadt – Frau auf Diebestour verletzt Ladenmitarbeiter

Am gestrigen Dienstag (28.05.2024) entwendete eine 22-jährige Frau Gegenstände im niedrigen dreistelligen Bereich und verletzte einen Mitarbeiter.

Die 22-Jährige entwendete in einem Drogeriemarkt am Willy-Brandt-Platz gegen 17.00 Uhr mehrere Gegenstände und wollte den Kassenbereich passieren. Ein Mitarbeiter stellte sie zur Rede. Die 22-Jährige attackierte den Mitarbeiter daraufhin und verletzte ihn leicht.

Die Polizei wurde daraufhin hinzugerufen. Nach Anzeigenaufnahme wollte die 22-Jährige die zuvor entwendeten Gegenstände erneut einstecken, was die Polizei jedoch unterband. Bei der Durchsuchung der 22-Jährigen wurde weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften der Innenstadt sichergestellt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun unter anderem wegen Räuberischen Diebstahls und Körperverletzung gegen die 22-Jährige.

Oberhausen – Täterfestnahme – versuchter Einbruch in ehemalige Gaststätte

Am gestrigen Dienstag (28.05.2024), gegen 17.45 Uhr, versuchte ein Mann gewaltsam in eine ehemalige Gaststätte in der Ulmer Straße einzudringen.

Ein aufmerksamer Zeuge stellte den Täter zur Rede, woraufhin sich der Täter von der Örtlichkeit entfernte. Der Zeuge informierte die Polizei. Im Laufe der Fahndung nahmen Polizeibeamte den 21-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich fest. Der genaue Sachschaden wird noch ermittelt.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 21-Jährigen.