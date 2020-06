Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.06.2020

Betrunken unterwegs

Oberhausen – Am gestrigen Sonntag (28.06.2020) gegen 21.15 Uhr teilte ein besorgter Anrufer bei der Polizei mit, dass ein offenbar alkoholisierter Kleintransporter-Fahrer auf das Gelände einer Tankstelle in der Donauwörther Straße eingefahren und anschließend mit Bierflaschen aus dem Laden zurück gekommen sei. Die sofort alarmierte Polizeistreife konnte den 46-jährigen Fahrer in seinem Auto sitzend antreffen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von sage und schreibe knapp 3, 5 Promille bei ihm. Eine Blutentnahme war die Folge, einen Führerschein konnte der 46-Jährige nicht vorweisen. Ermittlungen müssen nun zeigen, ob er überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Proviantbachviertel – Ebenfalls gestern, nahezu zeitgleich gegen 21.00 Uhr teilte ein Polizeibeamter der Bereitschaftspolizei, der sich gerade in seiner Freizeit dort aufhielt, einen augenscheinlich betrunkenen und unter Rauschgifteinfluss stehenden Autofahrer auf dem Parkplatz eines Fahrradgeschäftes in der Proviantbachstraße mit. Der 36-Jährige fiel durch seine unkontrollierte Rangierweise auf, zudem konnte deutlicher Alkohol- und Marihuanageruch bei ihm festgestellt werden. Nachdem der Fahrer gegenüber der hinzugerufenen Polizeistreife einem freiwilligen Vortest nicht zustimmte, wurde eine Blutentnahme zur Bestimmung des Alkoholwertes und möglicher Drogensubstanzen angeordnet.

Innenstadt –Erneut Griffe an E-Scootern abgesägt – Täter auf frischer Tat erwischt

Offenbar in der Nacht vom 07. – 08.06.2020 (So./Mo.) wurden von einem (oder mehreren) unbekannten Täter(n) insgesamt 14 gewerbliche E-Scooter der unterschiedlichsten Verleiher massiv beschädigt. Vermutlich mittels eines Trennschleifers oder ähnlichem wurde an den Rollern jeweils der linke Griff abgetrennt. Der dadurch verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Tatort war wohl rund um das Eisstadion bzw. der dortigen Grünanlage in der Senkelbachstraße.

Seit diesem Zeitpunkt wurde das Gebiet rund um das Eisstadion regelmäßig überwacht. Vergangene Freitagnacht (26.06.2020) gegen 23.50 Uhr konnten dann zwei Polizeibeamte in Zivil Sägegeräusche in der Grünanlage wahrnehmen, ausgehend von einer entsprechend agierenden Person. Die Zivilbeamten konnten zu ihrer Überraschung einen 63-jährigen Augsburger auf frischer Tat stellen, nachdem er bereits an zwei weiteren E-Scootern die Griffe in gleicher Art und Weise beschädigt hatte. Die defekten Gefährte und das Sägewerkzeug wurden sichergestellt. Der Senior gab freimütig alle bisher registrierten und ihm zur Last gelegten insgesamt 17 Sachbeschädigungen an den E-Scootern zu. Er legte aber auch Wert auf die Klarstellung, dass er die Griffe deshalb komplett abgetrennt und nicht nur angesägt habe, weil dadurch keiner gefährdet oder gar verletzt werden sollte. Tatmotiv des bislang unbescholtenen Mannes dürfte sein, dass er mit dem gesellschaftlichen Wandel in der heutigen Zeit offenbar nicht klarkommt.

Ungeachtet der strafrechtlichen Verfolgung, kommen auf den 63-Jährigen nun auch noch zivilrechtliche Forderungen der geschädigten gewerblichen Verleihfirmen zu.

Langweid-Foret – Leichtsinnige Grillkohleentsorgung

Gestern Nachmittag (28.06.2020) bekam die Polizei Gersthofen die Mitteilung, dass es in der Waldstraße brenne. Der Geschädigte entsorgte am Sonntag die vermeintlich abgekühlte Grillkohle vom Vortag auf dem Komposthaufen. Die Wärme der Grillkohle reichte jedoch noch aus, den Komposthaufen zu entzünden. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf eine Tanne über, die in der Nähe des Komposthaufens stand. Von der Tanne sprang das Feuer auf eine Hecke über, die auf einer Länge von ca. drei Meter beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Königsbrunn -Trunkenheitsfahrt

Am gestrigen Sonntag (28.06.2020) teilte ein Verkehrsteilnehmer gegen 18:40 Uhr einen auffälligen Pkw mit, der die Lechstraße in Schlangenlinien befahren hatte. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug in der Landsberger Straße feststellen und den 45-jährigen Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, welcher einen Wert von zwei Promille ergab. Daraufhin wurde der Mann zur Durchführung einer Blutentnahme in die Wertachklinik Bobingen verbracht und sein Führerschein sichergestellt.

Diedorf-Unfallflucht – Außenspiegel gestreift

Im Unfallzeitraum vom vergangenen Donnerstag, 25.06.2020, 18.00 Uhr bis Freitag, 26.06.2020, 06.50 Uhr, ist ein in der Gewerbestraße in Diedorf ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellter Kleintransporter Opel Movano von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren am Außenspiegel touchiert und beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen.

Zusmarshausen-Verkehrsunfall – Radfahrer beschädigt Außenspiegel

Ein 71-jähriger Radfahrer fuhr gestern Nachmittag um 16.55 Uhr auf der Schloßstraße in Zusmarshausen in Richtung Ortsmitte. Aufgrund eines entgegenkommenden Lkw und einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw wollte er auf dem rechten Gehweg weiter fahren. Beim Wechseln von der Fahrbahn über den Randstein auf den Gehweg geriet er aber ins Schlingern und stieß gegen den rechten Außenspiegel des geparkten Pkw. Es entstand ein geringer Sachschaden von 100 Euro.

Gessertshausen- Verkehrsunfall mit Leichtverletzten – Fahrradfahrerin gestürzt

Gestern Nachmittag um 14.50 Uhr unternahm eine 68-jährige Frau mit ihren Enkelkindern eine Fahrradtour. Im Schmutterweg in Gessertshausen bremste ihr vorausfahrender 5-jähriger Enkel wegen einem Übergang von der Fahrbahn in ein Feldweg stark ab. Dies erkannte die 68-Jährige zu spät und stürzte bei einer Vollbremsung vom Fahrrad. Sie verletzte sich leicht an der Wade und wurde mit dem Sanke in die Uniklinik Augsburg eingeliefert.

Kissing -Fahrraddiebstahl

In der Zeit von Samstag, den 27.06.20, 20:00 Uhr bis Sonntag, den 28.06.20, 01:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter am Bahnhof in Kissing ein Fahrrad der Marke Cube. Das versperrte Mountainbike der Farbe „Silver’n’flashyellow“ hatte eine Wert im mittleren dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 0821/323-1710 entgegen.

Derching – Verkehrsunfall

Am Sonntag, den 28.06.20, gegen 15:10 Uhr, fuhr ein 21-jähriger mit seinem Pkw über den Begrenzungsstein am Ende seines Parkplatzes auf dem Gelände des P&R Parkplatzes in der Äußeren Industriestraße. Der 21-jährige gab an, dass er Gas- und Bremspedal verwechselt habe. Dadurch entstand an seinem Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Zudem musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Der Begrenzungsstein trug keinen Schaden davon.

Mering – Beleidigung / Körperverletzung im Straßenverkehr

Am Sonntag, den 28.06.20, gegen 12:55 Uhr, fuhren zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren mit ihren BMX-Bikes auf der Münchener Straße. Hinter ihnen fuhr ein 45-jähriger mit seinem Pkw. Nach Angaben des Pkw-Fahrers fuhren die beiden Jungen mittig auf der Fahrbahn. Er musste deshalb abbremsen. Der 45-jährige machte die Jugendlichen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam. Daraufhin habe der 14-jährige ihn mit dem ausgetreckten Mittelfinger und einem entsprechenden Schimpfwort beleidigt. Der 14-jährige sei dann von dem 45-jährigen vom Fahrrad gezerrt worden. Dieser machte durch diese Handlung Schmerzen am Knie und der Wade geltend. Gegen beide Beteiligte wird ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 0821/323-1710 entgegen.

Untermeitingen-Pkw beschädigt

Von Samstag, 27.06.2020, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 11:00 Uhr wurde ein in der Lechfelder Straße in Untermeitingen geparkter Audi A3 beschädigt. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum auf einem frei zugänglichen Kfz-Stellplatz neben einem Mehrfamilienhaus. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass ein Reifen mit einem Messer zerstochen worden war. Der Schaden beträgt 100 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen unter Tel. 08232/9606-0.

