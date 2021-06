Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.06.2021

Pfersee – Gartenzaun beschädigt

In der Nacht von Sonntag (27.06.2021) auf Montag (28.06.2021) wurde in der Oskar-Kokoschka-Straße ein Holzgartenzaun mutwillig beschädigt. Eine Anwohnerin hörte in der Nacht gegen 00:30 Uhr entsprechende Geräusche, konnte diese jedoch nicht gleich zuordnen. Erst bei Tageslicht wurde der Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entdeckt.

Hinweise erbittet die PI Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610.