Innenstadt -Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Zeit von 27.06.2022, gegen 15:00 Uhr, bis 28.06.2022, 08:00 Uhr,

brachte ein Unbekannter Graffitis im Treppenhaus 11 der City-Galerie Augsburg an.

Insgesamt handelt es sich um sechs Schmierereien, die jeweils etwa 1×1 Meter groß

sind. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Oberhausen -Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von 27.06.2022 auf den 28.06.2022 parkte der

Geschädigte seinen silbernen Pkw, Opel Astra, mit Münster Kennzeichen (MS-)

ordnungsgemäß in der Ebnerstraße (Bereich der 40er Hausnummern). Als er das

Fahrzeug wieder benutzen wollte, stellte er vorne links am Fahrzeug einen

Unfallschaden fest. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Diebstahl von motorisierten Zweirädern

Innenstadt – Gestern (28.06.2022), zwischen 08:00 Uhr und 17:45 Uhr, stellte der

Geschädigte sein braunes Leichtkraftrad der Marke Motobecane bei der Pferseer

Unterführung am Aufgang zum Hauptbahnhof ab. Als er wieder damit wegfahren

wollte, war das Gefährt weg. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Innenstadt – Gleiches geschah einem weiteren Geschädigten, der in der Zeit von

13:30 Uhr bis 00:30 Uhr sein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Piaggio am

Bahnhofsvorplatz abstellte. Der Roller hat einen Wert von mehreren Hundert Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.



Lechhausen – Falsche Polizeibeamte betrügen junge Frau

Am 28.06.2022, gegen 13:00 Uhr, erhielt eine 24-Jährige einen

merkwürdigen Anruf eines vermeintlichen Polizisten. Im Zusammenhang mit illegalen

Kreditkonten-Vorgängen wurde die Geschädigte, die selbst keine Kreditkonten besitzt,

zum Kauf von Google Play Karten angehalten um damit ihr Geld zu sichern. Dies tat

die Geschädigte auch und übermittelte die Codes der Guthabenkarten per Telefon an

die vermeintliche Polizei. Die Codes im Wert von 550 Euro wurden kurze Zeit später

eingelöst und dadurch wertlos.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang dringen darauf hin, dass Vermögenswerte,

Passwörter oder andere persönliche Daten telefonisch nicht erfragt werden. Hinweise

zu diversen Betrugsmaschen finden sich auf www.polizei-beratung.de oder im

Rahmen der Präventionskampagne NMMO (https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-

und-vorbeugen/senioren/027381/index.html), die nicht nur Seniorinnen und Senioren

aufklären soll.

REGIONAL REPORT

Stadtbergen -Einbruchversuch

In der Zeit von 24.05.2022 bis 26.06.2022 versuchten ein oder mehrere

Täter in ein Anwesen in der Schillerstraße einzubrechen. Hierbei drangen der oder die

Täter über den Garten in das Grundstück ein und versuchten erfolglos die Kellertüre

des Anwesens aufzuhebeln. In das Haus gelangten sie nicht. Insgesamt entstand

dabei ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810

Graben/Lagerlechfeld – Fahrraddiebstahl





In der Zeit vom Freitag, 24.06.2022, auf den Sonntag,



26.06.2022, wurde in der Bahnhofstraße ein Fahrrad entwendet. Das schwarzgelbe



Herrenrad der Marke Cube im Wert von 750 Euro war im Tatzeitraum versperrt am



Fahrradabstellplatz des Bahnhofs in Lagerlechfeld gestanden.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen unter der Tel.Nr.



08232/9606-0

Schwabmünchen – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht





Am 28.06.2022, gegen 16:20 Uhr, fuhr in der Luitpoldstraße ein



Liefer-Lkw einen geparkten weißen Pkw Toyota an, der dort am Fahrbahnrand geparkt



stand. An dem Toyota entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Diesen Vorfall



konnten Zeugen beobachten. Ein Augenzeuge soll dem Unfallverursacher noch ein



Stück hinterhergelaufen sein. Der betreffende Zeuge, oder wer sonst sachdienliche



Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der



Telefonnummer 08232/9606-0 zu melde

