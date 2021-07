Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.07.2021

Fahrräder entwendet

Antonsviertel – In der Nacht von Dienstag (27.07.2021, 22:00 Uhr) auf Mittwoch (28.07.2021, 05:30 Uhr) entwendete ein unbekannter Täter in der Gögginger Straße (auf Höhe der 20er Hausnummern) ein hochwertiges Fahrrad der Marke Rotwild. Das Fahrrad war vor einem Anwesen per Schloss am Fahrradständer gesichert. Das blau/rote Herrenfahrrad hat einen Wert von 2.750 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710. Innenstadt – In der Nacht von Dienstag (27.07.2021, 20:00 Uhr) auf Mittwoch (28.07.2021, 09:30 Uhr) entwendete ein unbekannter Täter in der Jörg-Seld-Straße ein Mountainbike der Marke Trek. Das Fahrrad war im Innenhof eines Anwesens per Schloss gesichert. Das braune Mountainbike hat einen Wert von ca. 900 Euro.

Innenstadt – Offener Haftbefehl, Drogen und Waffe

Pfersee – Fahrzeug wiederholt zerkratzt

In der vergangenen Nacht, 27.07.2021, 21:00 Uhr, bis 28.07.2021, 02:00 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter in der Luitpoldstraße zum wiederholten Male das geparkte Fahrzeug eines Anwohners. Während der Pkw BMW bereits in der Vergangenheit schon mehrfach angegangen wurde, beschädigte der Unbekannte diesmal die Beifahrertür. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Innenstadt – Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Fußgängerin

Am Mittwoch (28.07.2021), gegen 14:00 Uhr, kam es am Jakobertorplatz zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Kleintransporter und einer 20-jährigen Fußgängerin. Die Fußgängerin war zur Unfallzeit auf dem linksseitigen Gehweg des Jakobertorplatzes in Richtung Innenstadt (Westen) unterwegs, als ein weißer Kleintransporter aus der Oberen Jakobermauer kam und den Weg der bevorrechtigten Fußgängerin kreuzte. Es kam auf dem Überweg zum frontalen Zusammenstoß, wobei sich die 20-jährige Geschädigte abfangen konnte und nicht zu Fall kam. Der Unfallverursacher schimpfte noch kurz und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um die 20-Jährige zu kümmern. Die Geschädigte erlitt bei dem Unfall leichte Prellungen. Über den männlichen Fahrzeugführer und seinen weißen Kleintransporter ist nichts Näheres bekannt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110.