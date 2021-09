Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.09.2021

Innenstadt – Einbruch in Apotheke – Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Montag (27.09.2021), um 19.30 Uhr, bis Dienstag (28.09.2021), um 07.45 Uhr, gelangten ein oder mehrere Täter in die Räumlichkeiten einer Apotheke in der Bahnhofstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich entwendet. Die KPI Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Innenstadt – Sachbeschädigungen an Pkw – Täter dank aufmerksamen Zeugen gestellt

In den frühen Morgenstunden des Mittwoch (29.09.2021), gegen 01.30 Uhr, vernahm ein aufmerksamer Anwohner ein lautes Geräusch in der Straße Lauterlech. Anschließend beobachtete er drei Männer, welche sich zunächst entfernten. Der Anwohner vermutete, dass die Männer geparkte Fahrzeuge beschädigt hatten und informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten tatsächlich an drei Fahrzeugen Schäden fest. Alle drei Verdächtigen im Alter von 29 bis 46 Jahren konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung kontrolliert werden. Die PI Augsburg Mitte leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung ein.