Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.10.2021

Haunstetten – Verkehrsunfall mit Leichtverletzter und hohem Sachschaden

Am Donnerstag (28.10.2021), gegen 13.10 Uhr, befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw BMW die untergeordnete Via-Claudia-Straße in nördliche Richtung. An der Kreuzung zur Roggenstraße übersah sie einen von links kommenden und bevorrechtigten 69-Jährigen mit seinem Pkw Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wobei der BMW von der Straße abkam und in der Hecke eines angrenzenden Pflegeheimes zum Stehen kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 10.000 Euro. Die 19-Jährige klagte über Schmerzen und kam mit dem Rettungsdienst vorsorglich ins UK Augsburg. Die junge Frau muss sich nun wegen eines Vorfahrtsverstoßes verantworten.

Pfersee – Sachbeschädigung und Diebstahl

Im Zeitraum von Freitag (22.10.2021), ca. 18.00 Uhr, bis Dienstagmorgen (26.10.2021), ca. 08.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter diverses Mobiliar in einem Gemeinschaftsgarten in der Ganghoferstraße (Höhe der einstelligen Hausnummer). Zusätzlich entwendete der Unbekannte eine aus silbernen Aluminiumrohren bestehende Skulptur sowie einen schwarzen Gartenstuhl. Der entstandene Sach- und Beuteschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

Die PI Augsburg 6 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2610.

Verkehrsunfallfluchten

Innenstadt – Bereits am Montagmittag (25.10.2021), gegen 13.00 Uhr, überquerte ein 52-Jähriger mit seinem schwarzen Mountainbike die Haunstetter Straße (auf Höhe der 10er Hausnummern) an einer grünen Fußgängerampel in westliche Richtung. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite kam unvermittelt eine junge Frau auf einem Damenrad von links angefahren, welche in südlicher Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 52-Jährige zu Boden stürzte und sich zwei Bänder an der Schulter riss. Er konnte selbstständig aufstehen. Die junge Frau blieb kurz vor Ort und half dem Gestürzten, entfernte sich danach jedoch, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Die Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

ca. 25 Jahre alt, ca. 170cm groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild und von schlanker Statur. Sie trug glatte, schulterlange Haare und eine Brille.

Die PI Augsburg Süd bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2710.

Kriegshaber – Am Freitagmorgen (29.10.2021), gegen 04.45 Uhr, ging bei der Polizei eine Mitteilung über ein umgefahrenes Verkehrszeichen in der Auffahrt der Bürgermeister-Ackermann-Straße zur Bundesstraße B17 in südliche Fahrtrichtung ein. Gemäß der vorhandenen Spuren fuhr ein unbekanntes Fahrzeug zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt in die Auffahrt zur B17 ein, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Verkehrszeichen. Diese wurde komplett umgebogen, sodass Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich entstand. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Aufgrund zurückgelassener Fahrzeugteile könnte es sich um einen silbernen Toyota gehandelt haben.

Die PI Augsburg 6 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2610.



Innenstadt – Am Donnerstagabend (28.10.2021), zwischen 20.00 Uhr und 21.15 Uhr, stellte eine junge Frau ihren weißen Pkw Mercedes auf dem Plärrergelände an der Langenmantelstraße ab. Nachdem sie zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie großflächige Beschädigungen an der linken Fahrzeugfront feststellen. Der Sachschaden beträgt rund 3.500 Euro. Zum Verursacher ist nichts bekannt.

Die PI Augsburg Mitte bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2110.