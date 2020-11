Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.11.2020

Lechhausen –Wohnmobile beschädigt – Zeugen gesucht

In der Zeit von Donnerstag (26.11.2020), gegen 18:00 Uhr bis Freitag (27.11.2020), gegen 14:30 Uhr wurden zwei unterhalb der MAN-Brücke abgestellte Wohnmobile in der Leipziger Straße mit roter Sprühfarbe beschädigt, indem jeweils die komplette rechte Fahrzeugseite besprüht wurde.

Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Augsburg Ost unter der Tel. 0821/323-2310.

Stadtbergen – Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitag (27.11.2020), gegen 20:00 Uhr bis Samstag (28.11.2020), gegen 13:50 Uhr wurde ein in der Schulstraße (Höhe Hausnummer 24) ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkter weißer Renault Twingo am linken Heck beschädigt. Der Verursache entfernte sich vom Unfallort, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1200 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Augsburg 6 unter der Tel. 0821/323-2610 zu melden.

REGIONAL REPORT

Höchstädt a. d. Donau – Betrügereien durch angebliche Spendensammler

An einem Supermarkt in Höchstädt konnten durch Beamte der PI Dillingen mehrere Personen festgestellt werden, die mit Hilfe von Listen um Unterschriften warben und Spenden erbaten. Hierbei täuschten sie vor zu Gunsten von taubstummen Menschen zu sammeln. Tatsächlich handelte es sich jedoch nicht um Angehörige einer Hilfsorganisation.

Es wird davon ausgegangen, dass die „gespendeten“ Gelder selbst verwendet werden. Bei den Tätern handelte es sich um zwei männliche und eine weibliche Person im Alter zwischen 15 und 31 Jahren.

Gegen die rumänischen Staatsangehörigen wird nun aufgrund von Betrug ermittelt. Personen die im Zeitraum um den Freitag (27.11.2020) durch ähnliche Personen oder auf ähnliche Art und Weise angesprochen wurden oder sogar Geld „gespendetwerden gebeten, sich bei der PI Dillingen unter 09071/56-0 zu melden.

Neusäß – Falscher Stromableser

Bereits am Mittwoch (25.11.2020) wurde aller Wahrscheinlichkeit nach eine 81jährige Geschädigte eines Trickdiebstahls.

Ein unbekannter Mann, ca. 30-40 Jahre, 1.65 m mit mitteleuropäischem Aussehen wurde von der Neusäßerin als Stromableser in ihr Haus gebeten. Im Nachhinein musste sie feststellen, dass ihr Kleiderschrank und ein Nachttischkästchen offen standen und durchwühlt waren. Ein Beuteschaden konnte noch nicht ausgemacht werden.

Dillingen – Anruf eines falschen Versicherungsmitarbeiters / unbekannt in Deutschland

Am Freitagnachmittag (27.11.2020) bekam ein 62-jähriger Mann einen Anruf. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter einer Versicherungsgesellschaft aus und teilte mit, dass die Kreditkarte mitversichert wäre. Weiter wurde mitgeteilt, dass kein Versicherungsfall eingetreten ist und eine Prämie von 150 Euro ausgezahlt wird. Der Geschädigte wurde dann nach den Daten seiner Kreditkarte befragt.

Er erkannte jedoch rechtzeitig den Betrugsversuch und legte auf. Mit der angezeigten Telefonnummer wurden laut einer Recherche schon mehrere Betrugsversuche begangen.

Donauwörth -Falscher Polizeibeamter „unterwegs“ in Harburg

Gleich zweimal meldete sich am Donnerstag (26.11.2020) und am Samstag (28.11.2020) in den Abend- bzw.

Nachtstunden ein sog. „Falscher Polizeibeamter“ bei einer 46-jährigen Frau in Harburg

mit einer unterdrückten Telefonnummer und berichtete von einem festgenommenen

Einbrecher, bei dem angeblich die Adresse der Geschädigten aufgefunden wurde. Da

dies der Frau sehr merkwürdig vorgekommen ist, hat sie die den Vorfall über den

Polizei-Notruf mitgeteilt.

Die Frau beendete in beiden Fällen das Telefonat, bevor der Täter Fragen über ihre

Vermögensverhältnisse stellen konnte.

Betrüger an Ihrer Haustür oder am Telefon

Die o. g. Fälle zeigen deutlich, dass Täter verschiedenste Betrugsmaschen für ihren Erfolg nutzen. Nicht selten werden vor allem ältere Mitbürger/innen Opfer solcher Betrügereien.

Dass immer mehr Seniorinnen und Senioren sich vollkommen richtig verhalten und auflegen bzw. den Anruf beim Polizeinotruf 110 mitteilen ist sehr erfreulich.

Das zeigt auch, dass sowohl seitens der Polizei, auch seitens der Angehörigen Aufklärungsarbeit geleistet wird.

Einige Informationen und kurze Videoclips mit gängigen Betrugsmaschen finden Sie hier.