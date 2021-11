Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.11.2021

Kriegshaber – Unbekannte stehlen Geldbeutel eines Lieferdienst-Fahrers

Am frühen Montagmorgen (29.11.2021), gegen 01.15 Uhr, wollte ein Pizzalieferant seine Ware in der Schärtlstraße ausliefern, als er dort unvermittelt von zwei Unbekannten auf der Straße angesprochen wurde. Unter einem Vorwand gelang es einem der beiden Unbekannten, den Geldbeutel des Lieferanten zu entwenden. Anschließend flüchteten die Täter in unterschiedliche Richtungen, wobei ein Täter über die Lorenz-Stötter-Straße in Richtung Kobelweg entkam. Der zweite Täter flüchtete über die Reutlinger Straße in östliche Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit zahlreichen Funkstreifen blieb ohne Erfolg. Es entstand Beuteschaden im unteren dreistelligen Eurobereich.

Die unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Ein Täter war ca. 20 Jahre alt, ca. 180cm groß, kräftig gebaut und von afrikanischer Erscheinung. Er sprach hochdeutsch, hatte kurze Haare und war mit einer schwarzen Hose mit Seitentaschen, einer dunklen Winterjacke sowie einer Schildmütze bekleidet.

Der zweite Täter war ca. 20 Jahre alt, ca. 165cm groß, schlank und von afrikanischer Erscheinung. Er war mit einer kurzen Jacke, blauen Jeans sowie ebenfalls mit einer Schildmütze bekleidet.

Die PI Augsburg 6 leitete Ermittlungen wegen Diebstahls ein und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0821/323-2610.

Lechhausen – Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag (28.11.2021), zwischen 00.00 Uhr und 12.00 Uhr, stellte ein 39-Jähriger seinen blauen Pkw Ford in der Curtiusstraße (Höhe 10er Hausnummern) ab. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, musste er einen frischen Schaden am linken Fahrzeugheck feststellen. Dieser wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die PI Augsburg Ost bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2310.

Sachbeschädigungen an Kfz

Oberhausen – Am Sonntag (28.11.2021), im Zeitraum zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter die rechte Fahrzeugseite eines geparkten, silbernen Pkw BMW in der Sallingerstraße. Durch die großflächigen Lackschäden entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die PI Augsburg 5 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2510.

Hochzoll – Am Samstag (27.11.2021), zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Fahrertür eines abgestellten, weißen Pkw BMW in der Alatseestraße (Höhe der 10er Hausnummern). Durch einen ca. 30cm langen Lackkratzer wurde Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht.

Die PI Augsburg Ost bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2310.

Oberhausen – Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Am Sonntag (28.11.2021) befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Pkw Hyundai die Stuttgarter Straße stadtauswärts. Auf Höhe der 20er Hausnummern wollte er nach links auf den Zubringer zur Bundesstraße B17 (FR Norden) auffahren. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden sowie bevorrechtigten Pkw Audi, besetzt mit einem 22-jährigen Fahrzeugführer und dessen gleichaltrigen Beifahrer. Es kam zum frontalen Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wobei Sachschaden von insgesamt rund 30.000 Euro entstand. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden 22-Jährigen erlitten jeweils leichte Verletzungen in Form von Schnittwunden sowie Schmerzen. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall eingeleitet.