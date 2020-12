Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.12.2020

Buttenwiesen – Kindergarten bestohlen

Der Kindergarten Wortelstetten hatte über die Adventszeit in der Neuweilerstraße einen Verkaufssand mit gebastelten und gespendeten Gegenständen aufgebaut, die jeweils für den angegebenen Preis zum Verkauf angeboten wurden. Die Käufer konnten den Betrag anschließend in eine befestigte Kasse geben und den Artikel mitnehmen. Bei einer Abrechnung am 13.12.2020 musste nun festgestellt werden, dass diverse Artikel mitgenommen wurde, ohne dass dafür bezahlt wurde. Dadurch entstand ein Verlust von 1.010 Euro. Der Erlös des Verkaufs wäre dem Kindergarten zu Gute gekommen und hätte diesen bei Ausflügen und neuen Anschaffungen unterstützt.

Langweid am Lech – Fenster an Schule eingeworfen

In der Nacht von 27.12.2020 auf 28.12.2020 warfen Unbekannte an der Nordseite der Grund- und Mittelschule sechs Fensterscheiben ein. Die Täter verwendeten dabei vermutlich Steine. Bei fünf Fenstern blieb die innere Scheibe intakt. Bei einem Fenster zerbrachen beide Verglasungen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Es gibt Hinweise darauf, dass zwei dunkel bekleidete Personen nach der Beschädigung vom Objekt wegliefen. Die PI Gersthofen bittet unter der Telefonnummer 0821/323-1810 um Hinweise.

Am Dienstag, 22.12.2020, im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:45 Uhr, zerkratze ein unbekannter Täter mutwillig den Lack an drei Pkw der Marken VW, BMW und Hyundai, die am Ortsrand in der Ekherstraße geparkt waren. Alle drei Fahrzeuge weisen tiefe Lackkratzer an der linken Fahrzeugseite auf. Nach einer ersten Schätzung belaufen sich die Schäden an den Fahrzeugen auf zusammen ca. 12.500 Euro.

Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.