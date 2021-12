Innenstadt – Handtasche aus Auto entwendet

Ein pietätloser Täter war am gestrigen Dienstag (28.12.2021) zwischen

14.30 und kurz nach 15.00 Uhr unterwegs. Eine Rentnerin parkte zu dieser Zeit ihr

Auto (roter Citroen) am Parkplatz des Protestantischen Friedhofs an der Haunstetter

Straße. Als sie nach dem Friedhofsbesuch zurückkam, war die Seitenscheibe

eingeschlagen und ihre im Fahrzeug zurückgelassene Handtasche mit Geldbörse,

Handy, Schlüssel und persönlichen Papieren weg. Neben dem Vermögensschaden

in Höhe von über 500 Euro, dürfte sich der Schaden am Auto nochmals auf dieselbe

Summe belaufen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Hochzoll – Spiegelabtreter gesucht

Gestern (28.12.2021) zwischen 06.00 und 12.40 Uhr wurden an einem in

der Falkensteinstraße (Höhe Hausnummer 1) geparkten blauen Ford Fiesta beide

Außenspiegel durch Vandalismus beschädigt. Am linken Außenspiegel wurde die

Außenabdeckung samt Fahrtrichtungsanzeiger mutmaßlich abgetreten, der rechte

Außenspiegel wurde offenbar komplett abgetreten und so stark beschädigt, dass er

herunterhing und nur noch am Kabel baumelte. Der verursachte Sachschaden dürfte

sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Pfersee –Nach Unfallflucht: Zeugen gesucht

Mutmaßlich in der Nacht vom 27./28.12.2021 (Mo./Di.) wurde ein in der

Hessenbachstraße (gegenüber Hausnummer 5) abgestellter weißer Honda Civic von

einem Unbekannten vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der linken Heckseite

angefahren. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Oberhausen – Fahrerin unter Drogeneinfluss

Gestern Vormittag (28.12.2021) wurde eine 60-jährige RenaultFahrerin im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch Beamte der VPI

Augsburg angehalten. Hierbei fiel die Autofahrerin durch drogentypische

Verhaltensreaktionen auf, was ein anschließender Drogenvortest dann auch

bestätigte, nachdem dieser u.a. positiv auf THC reagierte. Bei der 60-Jährigen wurde

eine Blutentnahme angeordnet und eine Weiterfahrt unterbunden. Je nachdem, wie

das Laborergebnis der Untersuchung ausfällt, wird die Frau entweder wegen einer

Ordnungswidrigkeit oder eines Vergehens (Straftat) angezeigt.

Nach Sturmböen: Autos vs. entwurzelte Bäume

Lutzingen – Auf Grund von starken Sturmböen entwurzelte am 28.12.2021 gegen

17.50 Uhr ein Baum, der an der Staatsstraße 2212 bei Lutzingen stand. Ein

49-jähriger Hyundai-Fahrer erkannte zu spät, dass die Baumkrone in die Fahrbahn

ragte und prallte mit seinem Pkw dagegen. Dadurch entstand ein Sachschaden von

ca. 800 Euro. Durch die örtliche Feuerwehr wurde der Baum von der Fahrbahn

gezogen und die Fahrbahn gereinigt.

Gundelfingen – Gegen 18.30 Uhr prallte dann ein 64-jähriger BMW-Fahrer auf der

Kreisstraße 34 zwischen Bächingen und Emmausheim gegen einen umgestürzten

Baum und verletzte sich dabei leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Dillinger

Krankenhaus gebracht. Der BMW wurde erheblich beschädigt, es entstand ein

Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Auch hier musste die örtliche Feuerwehr mit etwa 20 Einsatzkräften ausrücken und

die Fahrbahn wieder befahrbar machen.

Kruichen – Trunkenheitsfahrt

Am Dienstag, 28.12.2021 um 19.45 Uhr, fuhr ein 60-jähriger Opel-Fahrer

auf der Staatsstraße 2032 von Welden in Richtung Adelsried. In der Ortsdurchfahrt

von Kruichen übersah er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten

Renault-Kleintransporter und fuhr auf diesen nahezu ungebremst auf. Hierbei lösten

die Airbags von Fahrer- und Beifahrerseite aus, der Opel-Fahrer blieb unverletzt. Er

verursachte jedoch einen Gesamtsachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Bei der

Unfallaufnahme stellten die Beamten beim ihm starken Alkoholgeruch fest. Ein

daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte den Wert von 1,66 Promille. Eine

Blutentnahme wurde angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Es erfolgt eine

Anzeigenerstattung wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Langerringen – Granate aufgefunden

Am gestrigen Nachmittag (28.12.2021) fand der Bewohner eines

Hauses bei Umbauarbeiten auf dem Dachboden einen sprengstoffverdächtigen

Gegenstand. Die herbeigerufene Streife der PI Schwabmünchen stufte den Fund als

Granate ein. Vorsichtshalber wurde ein Sprengkommando aus München angefordert.

Die beiden Spezialisten konnten etwas später Entwarnung geben. Nachdem sie den

Gegenstand untersucht hatten, kamen sie zu dem Ergebnis, dass es sich um den

Gefechtskopf einer Stielhandgranate auf dem Jahre 1939 handelte. Der Sprengstoff

darin war jedoch offensichtlich schon vor geraumer Zeit entnommen worden, sodass

keine Gefahr mehr davon ausging.

