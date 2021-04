Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.04.2021

Bärenkeller – Sachbeschädigung an Fahrzeug

Am Donnerstag, den 29.04.2021 wurde in der Zeit von 07:45 Uhr bis 11:00 Uhr in der Bärenstraße ein schwarzer VW Touran beschädigt. Die rechte Fahrzeugseite wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, so dass ein Schaden von circa 500 Euro entstand.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der 0821/323 2510 zu melden.