Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.04.2024

Oberhausen – Widerstand gegen Polizeibeamte

In der Nacht auf den heutigen Dienstag (30.04.2024) kam es zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte in Folge einer körperlichen Auseinandersetzung.

Gegen 0.00 Uhr beschädigte ein 41-jähriger Mann einen Spielautomaten in einer Gaststätte in der Donauwörther Straße. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 41-Jährigen und dem 44-jährigen Barkeeper.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete ein 43-jähriger Mann Widerstand gegen die Beamten. Der 43-Jährige wurde daraufhin in den Arrest verbracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte gegen den 43-Jährigen.

Unfallfluchten in Oberhausen

Im Zeitraum von Sonntag (28.04.2024), 16.00 Uhr bis Montag (29.04.2024), 15.00 Uhr beschädigten ein bislang unbekannter Autofahrer einen Opel in der Jörg-Breu-Straße. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.



Am gestrigen Montag (29.04.2024) kam es zu einer weiteren Unfallflucht in der Anton-Bruckner-Straße.

In der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Mini. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Oberhausen – Trunkenheitsfahrt verhindert

Am gestrigen Montag (29.04.2024) verhinderte eine Polizeistreife, dass ein 45-Jähriger alkoholisiert nach Hause fuhr.

Gegen 17.30 Uhr meldete der 45-Jährige eine Sachbeschädigung bei der Polizei. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest, der noch mit dem Auto nach Hause fahren wollte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher.

Oberhausen – Auto beschädigt

Am gestrigen Montag (29.04.2024) in der Zeit von 05.45 Uhr bis 11.00 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einem Ford am Helmut-Haller-Platz und entwendete einen Geldbeutel. Hierbei entstand ein Gesamtschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Kriegshaber – Roller entwendet

Am gestrigen Montag (29.04.2024) in der Zeit von 05.45 Uhr bis 11.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person einen Roller in der Hirblinger Straße. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls.

Oberhausen – Alkoholisiert Unfall verursacht

Am Samstag (27.04.2024) kam es zu einem Unfall zwischen einer 47-jährigen Autofahrerin und einem 57-jährigen Autofahrer in der Dieselstraße. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 20.45 Uhr waren die 47-Jährige und der 57-Jährige in Richtung Osten unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel der 47-Jährigen kam es zum Zusammenstoß mit dem Anhänger des 57-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war die 47-Jährige alkoholisiert unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 47-Jährige.

Fahrten unter Cannabiseinwirkung in der Innenstadt

Am gestrigen Montagabend (29.04.2024) fuhr ein 20-Jähriger unter Drogeneinwirkung mit seinem E-Scooter.

Gegen 21.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 20-Jährigen in der Riedingerstraße. Da er offenbar unter Einfluss von Cannabis stand, veranlassten die Polizeibeamten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Cannabiseinwirkung gegen den 20-Jährigen.



Am gestrigen Montagabend (29.04.2024) fuhr ein 24-Jähriger unter Drogeneinwirkung mit seinem E-Scooter in der Riedingerstraße.

Gegen 20.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 24-Jährigen in der Ein Drogenschnelltest verlief auf Cannabis positiv. Da der Mann offenbar unter Einfluss von Cannabis stand, veranlassten die Polizeibeamten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Cannabiseinwirkung gegen den 24-Jährigen.

Hochzoll – E-Bikes entwendet

Im Zeitraum von Sonntag (28.04.2024), 17.00 Uhr bis Montag (29.04.2024), 06.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei E-Mountainbikes der Marke Cube, welche an einem Anwesen in der Ortlerstraße versperrt waren.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Lechhausen – Fahrt unter Alkohol

Am gestrigen Montagnachmittag (29.04.2024) fuhr ein 62-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit seinem Fahrrad.

Gegen 16.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 62-Jährigen in der Seidererstraße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und unterband die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 62-Jährigen.

Oberhausen – Sachbeschädigung an Auto

Am gestrigen Montag (29.04.2024) kam es zu einer Beschädigung eines schwarzen 3er BMW in der Ahornerstraße.

Gegen 09.45 Uhr stellte eine 19-Jährige ihr Auto am Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 11.15 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie Dellen und Kratzer an der Heckklappe. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.