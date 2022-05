Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.05.2022

Univiertel – Versuchter Einbruch: Zeugen gesucht

Mitarbeiter der beauftragten Security-Firma stellten am vergangenen

Samstag (28.05.2022) Aufbruchspuren an einem Gebäude der Augsburger Uni in der

Universitätsstraße (im Bereich der 6er Hausnummern) fest. Offenbar hatte ein

unbekannter Täter versucht die dortige Eingangstüre aufzuhebeln, gelangte aber

nicht in das Gebäudeinnere. Dabei entstand allerdings Sachschaden in Höhe von

rund 1.000 Euro. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 26. – 28.05.2022 gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Kriegshaber – Tretroller entwendet und wieder gefunden: Täter mit Roller flüchtig

Bereits am vergangenen Freitag (27.05.2022) befand sich ein 13-

jähriger Schüler zusammen mit einem Freund im Familienbad. Dort stellte er seinen

unversperrten Tretroller am Fahrradabstellplatz beim Eingang ab. Als er nach dem

Baden dorthin zurückkam, war sein Roller verschwunden. Auf dem Heimweg traf er

in der Hummelstraße (ca. 20 Meter nördlich der Markgrafenstraße) auf eine Gruppe

von 7-9 Jugendlichen / Heranwachsenden, von denen einer seinen Roller neben sich

herschob. Daraufhin ging der 13-Jährige zu dem vermeintlichen Dieb und nahm den

Roller wieder an sich. Hierbei kam es dann zu einem Gerangel, wobei der 13-Jährige

zu Boden stürzte und sich leichte Kopfschmerzen zuzog. Anschließend nahm der

unbekannte Täter den schwarz-blauen Roller der Marke Zero 6 wieder an sich und

flüchtete zusammen mit den anderen aus der Gruppe.

Die Kripo Augsburg ermittelt nun wegen eines im Raum stehenden Raubdeliktes und

bittet um Hinweise unter 0821/323 3810.

REGIONAL REPORT

Thierhaupten –Brand in landwirtschaftlichem Anwesen

Gestern (29.05.2022) gegen 16.15 Uhr wurde ein Brand an einem

Anbau einer Reithalle in der Thierhauptener Straße gemeldet. Bis zum Eintreffen der

Feuerwehrkräfte versuchte der Geschädigte das Feuer mit einem Gartenschlauch

einzudämmen, das sich auf der südwestlichen Gebäudeseite ausgebreitet hatte. Der

Brand konnte dann rasch von der Feuerwehr abgelöscht werden. Der Brandschaden

dürfte sich zwischen 10.000 und 15.000 Euro bewegen, Mensch oder Tiere kamen

nicht zu Schaden. Die Brandermittler der KPI Augsburg gehen von einem

technischen Defekt im Bereich einer Steckdose als Brandursache aus.

Trunkenheitsfahrten

Binswangen-Am 29.05.2022 gegen 18.15 Uhr wurde von Zeugen ein 25-jähriger

Mann festgestellt, der eine blutende Gesichtswunde aufwies und sich am

Schnellweiher bei Binswangen aufhielt. Zuvor konnten die Zeugen beobachten, wie

der Mann mit seinem Pkw einparkte. Durch eine verständigte Streifenbesatzung

konnte schließlich der Fahrer am See angetroffen werden. Er war mit über zwei

Promille erheblich alkoholisiert und war nach einem Streit mit seinem Pkw von der

Wohnadresse davon gefahren. Wie es zu der Kopfverletzung kam, wollte der

25-Jährige nicht erklären. Er musste sich im Anschluss der ärztlichen Behandlung

einer Blutentnahme unterziehen, sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Hiltenfingen – Am 29.05.2022 gegen 02.40 Uhr, fiel einem Autofahrer in Hiltenfingen

die unsichere Fahrweise eines VW Passat-Fahrers auf. Bei der anschließenden

Kontrolle konnte bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer starker Alkoholgeruch

festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille.

Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Wie sich herausstellte war der

Fahrer außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun wegen

Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Untermeitingen – Am 30.05.2022 gegen Mittenacht wurde bei der Kontrolle einer

Fahrradfahrerin ein Wert von knapp zwei Promille festgestellt. Sie war zuvor wegen

ihrer Fahrweise aufgefallen. Bei der 38-jährigen Radlerin wurde eine Blutentnahme

angeordnet. Auch sie erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr

