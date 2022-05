Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.05.2022

Univiertel – Versuchter Einbruch: Zeugen gesucht

Mitarbeiter der beauftragten Security-Firma stellten am vergangenen Samstag (28.05.2022) Aufbruchspuren an einem Gebäude der Augsburger Uni in der Universitätsstraße (im Bereich der 6er Hausnummern) fest. Offenbar hatte ein unbekannter Täter versucht die dortige Eingangstüre aufzuhebeln, gelangte aber nicht in das Gebäudeinnere. Dabei entstand allerdings Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 26. – 28.05.2022 gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Kriegshaber – Tretroller entwendet und wieder gefunden: Täter mit Roller flüchtig

Bereits am vergangenen Freitag (27.05.2022) befand sich ein 13-jähriger Schüler zusammen mit einem Freund im Familienbad. Dort stellte er seinen unversperrten Tretroller am Fahrradabstellplatz beim Eingang ab. Als er nach dem Baden dorthin zurückkam, war sein Roller verschwunden. Auf dem Heimweg traf er in der Hummelstraße (ca. 20 Meter nördlich der Markgrafenstraße) auf eine Gruppe von 7-9 Jugendlichen / Heranwachsenden, von denen einer seinen Roller neben sich herschob. Daraufhin ging der 13-Jährige zu dem vermeintlichen Dieb und nahm den Roller wieder an sich. Hierbei kam es dann zu einem Gerangel, wobei der 13-Jährige zu Boden stürzte und sich leichte Kopfschmerzen zuzog. Anschließend nahm der unbekannte Täter den schwarz-blauen Roller der Marke Zero 6 wieder an sich und flüchtete zusammen mit den anderen aus der Gruppe.

Die Kripo Augsburg ermittelt nun wegen eines im Raum stehenden Raubdeliktes und bittet um Hinweise unter 0821/323 3810.