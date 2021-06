Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.06.2021

Innenstadt – Spritztour im Parkhaus

Am 29.06.2021, gegen 21:00 Uhr, konnten Zeugen in einem öffentlichen Parkhaus in der Wilhelm-Hauff-Straße einen Pkw beobachten, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Parkdecks raste und hierbei auch die Reifen durchdrehen lies. Da am Steuer des Pkw augenscheinlich Kinder saßen, sprachen die Zeugen diese an. Die Kinder flüchteten daraufhin zu Fuß und ließen das Fahrzeug zurück. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte feststellen, dass am Pkw ein falsches Kennzeichen angebracht war. Im Rahmen der Ermittlungen konnten letztendlich vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren ausfindig gemacht werden, die sich bei der Spritztour auch filmten. Wie sie in den Besitz des Fahrzeugschlüssels des 75-jährigen Halters gekommen waren, ist noch Teil der Ermittlungen. Die Jugendlichen müssen sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten.







Göggingen – Unfallflucht mit Personenschaden

Am 29.06.2021, gegen 16:20 Uhr, wollte ein 11-jähriges Kind die Friedrich-Ebert-Straße wenige Meter vor der Kreuzung zur Allgäuer Straße in nördliche Richtung überqueren. Verkehrsbedingt hatte es sich hier gestaut. Als das Kind zwischen den stehenden Fahrzeugen hervortrat, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem in westliche Richtung fahrenden roten Pkw. Das Kind wurde wohl bei geringer Geschwindigkeit von der Pkw-Front erfasst und fiel zu Boden. Nachdem sich der 11-Jährige selbstständig auf den Gehweg begab, fuhr der Pkw-Fahrer weiter, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Der 11-Jährige erlitt bei dem Unfall scheinbar nur Prellungen und ging im Anschluss nach Hause. Dort erzählte er von dem Unfall, woraufhin die Mutter die Polizei informierte. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der PI Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.







