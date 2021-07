Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.07.2021

Haunstetten – Nach unglücklichem Sturz schwer verletzt

Gestern Abend (29.07.2021), gegen 18:00 Uhr, versuchte ein 76-jähriger Fahrer eines Pedelec sich an der Kreuzung Haunstetter Straße/Kopernikusstraße an einer Laterne festzuhalten, während er auf dem Fahrrad saß. Hierbei verlor er laut Zeugen das Gleichgewicht und stürzte rückwärts vom Fahrrad. Der 76-Jährige zog sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde ins Uniklinikum Augsburg eingeliefert.

Oberhausen – Zusammenstoß zwischen Pkw und Rennrad

Am Donnerstag (29.07.2021), gegen 17:15 Uhr, wollte ein 31-jähriger Pkw-Fahrer von der Dieselstraße nach links in die Äußere Uferstraße abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden 29-jährigen Rennradfahrer. Beim Zusammenstoß stürzte der Radfahrer über die Motorhaube zu Boden und erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen mittelschwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Uniklinikum verbracht.

Universitätsviertel – Betrunkener Pkw-Fahrer verursacht Unfall

Gestern Abend (29.07.2021), gegen 18:45 Uhr, wollte der Fahrer eines Kleintransporter in eine Parklücke in der Salomon-Idler-Straße einparken und hielt hierfür auf der Straße an. Ein 65-jähriger VW-Fahrer übersah das stehende Fahrzeug und touchierte dieses derart, dass an beiden Fahrzeugen erhebliche Schäden entstanden. Der Pkw des Unfallverursachers war aufgrund eines beschädigten Reifens nicht mehr fahrbereit. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte beim 65-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,6 Promille. Der alkoholisierte Fahrer durfte die Einsatzkräfte im Anschluss zur Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem wurde noch vor Ort sein Führerschein sichergestellt. Den 65-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs.