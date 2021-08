Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.08.2021

Pfersee – E-Scooter auf Straße geworfen und Unfall verursacht

Am Sonntagabend (29.08.2021), gegen 21:30 Uhr, konnte ein Zeuge einen 16-Jährigen beobachten, welcher in der Holzbachstraße (auf Höhe der Tankstelle) einen Miet-E-Scooter auf die Straße warf. Eine vorbeifahrende 23-jährige Pkw-Fahrerin übersah aufgrund der Dunkelheit das auf der Straße liegende Gefährt, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der E-Scooter wurde hierbei zerstört und der Pkw im Frontbereich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der 16-Jährige wollte daraufhin flüchten, konnte jedoch vom Zeugen eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Der Unfallverursacher muss sich nun wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Region

Neusäß OT Hainhofen – Versuchter Einbruch Am Sonntag (29.08.2021), gegen 01:00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter ein Fenster an einem Anwesen am Hirtenberg aufzuhebeln. Durch das Geräusch wurde der Hauseigentümer wach, woraufhin sich der Täter unerkannt entfernte. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810.