Stadtbergen – Einbruch in Unterkunft

Am gestrigen Montag (29.08.2022), mutmaßlich in der Zeit zwischen 05.00 und 19.00 Uhr, wurde in eine Arbeiterunterkunft „Beim Ziegelstadel“ eingebrochen. Der Täter schlug offenbar eine Fensterscheibe ein um in das Gebäudeinnere zu gelangen und entwendete dann aus einer Wohnung Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Rain – Dieseldiebstahl aus zwei Baggern

In der Nacht vom 27./ 28.08.2022 wurde im Bereich einer Baustelle südlich des Dehner-Logistikzentrums beim Südring aus zwei Baggern das Diesel entwendet. Die Tankdeckel waren nicht versperrt. Es entstand ein Diebstahlsschaden von 940 Euro. Vor Ort konnten Fahrzeugspuren festgestellt werden.

Hinweise nimmt die PI Rain unter der 09090/7007-0 entgegen.

Diedorf – Betrunkener Radfahrer

Am Montag, 29.08.2022 um 18.20 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Radfahrer verbotswidrig auf einem Gehweg an der Hauptstraße in Diedorf und blieb an einem Zaun hängen. Er stürzte vom Rad und zog sich mehrere Schürfwunden zu, die in der Uniklinik Augsburg behandelt wurden. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholisierung des 39-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte den Wert von knapp 2,3 Promille. Deshalb wird der Radfahrer wegen einer Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkohol zur Anzeige gebracht.

