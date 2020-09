Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.09.2020

Am Dienstag, 29.09.2020, gegen 07:40 Uhr, fuhr eine 21-Jährige mit ihrem schwarz-weißen Opel Corsa wohl im Bereich der Brahmsstraße/Postillionstraße einen geparkten Pkw an, ohne dies sofort zu bemerken. Als sie später einen Schaden an ihrem eigenen Fahrzeug feststellte und zur mutmaßlichen Unfallstelle zurückkehrte, war der andere – höchstwahrscheinlich ebenfalls beschädigte – Pkw nicht mehr vor Ort. Nun wird nach dem beschädigten Fahrzeug gesucht. Der Schaden befindet sich wohl an der linken Fahrzeugseite.

Zeugen oder der Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.