Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.09.2021

Innenstadt – Raubdelikt in der Innenstadt – Zeugen gesucht

Am frühen Donnerstagmorgen (30.09.2021), gegen 01.00 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei, da er auf der Straße in der Schmiedgasse eine Auseinandersetzung zwischen einem 41-Jährigen sowie mindestens drei unbekannten Tätern beobachtete. Während das Opfer am Boden lag, traten die Unbekannten nach ihm, wodurch er leicht verletzt wurde. Als die unbekannten Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in Richtung Leonhardsberg. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Es stellte sich heraus, dass die Unbekannten den Geldbeutel des 41-Jährigen entwendeten. Außerdem ergaben sich Hinweise, dass wohl ein Betäubungsmittelgeschäft Auslöser der Auseinandersetzung war. Die KPI Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.







Hochzoll – Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum von Dienstagabend (28.09.2021), ca. 23.00 Uhr, bis Mittwochmorgen (29.09.2021), ca. 08.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter den linken Außenspiegel eines grauen Pkw Skoda, welcher in der Stauffenstraße abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit mehreren, im gleichen Zeitraum und in der Nähe umgeworfenen Mülltonnen. Die PI Augsburg Ost bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2310.







Pfersee – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort