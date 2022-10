Sachbeschädigung durch Graffiti

Kriegshaber – Im Zeitraum von Freitag (28.10.2022) 18:00 Uhr bis Samstag (29.10.2022) 08:00 Uhr beschmierte in der Ulmer Straße (auf Höhe der 170-Hausnummern) ein unbekannter Täter einen Rollladen und eine Hauswand mit schwarzer Farbe. In der Straße wurde ebenfalls ein Zigarettenautomat, ein Haltestellenhäuschen und ein Briefkasten mit roter und schwarzer Farbe beschmiert.

Pfersee – Im Zeitraum von Freitag (28.10.2022) 19:00 Uhr bis Samstag (29.10.2022) 11:30 Uhr malte in der Deutschenbaurstraße (auf Höhe der 30-Hausnummern) ein unbekannter Täter lila Kreise auf ein Gartenhaus. In der Straße wurde auch eine Hausmaurer und eine Garagenwand mit derselben Farbe beschmiert.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter 0821/323-2610 zu melden.

Unfallfluchten – Zeugen gesucht

Oberhausen – Am Samstag (29.10.2022) gegen 05:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein roter Opel Astra von einem vorbeifahrenden weißen Sprinter an der rechten Seite beschädigt wurde. Der Opel war in der Äußeren Uferstraße (Höhe Hausnummer 25) geparkt. Der verursachte Schaden wurde mit rund 3.000 Euro angegeben.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet unter 0821/323-2510 um Zeugenhinweise.

Lechhausen – Im Zeitraum von Donnerstag (27.10.2022) 17:00 bis 19:00 Uhr wurde ein in der Schillstraße auf Höhe Hausnummer 35 geparkter gelber Skoda Rapid angefahren. Das Fahrzeug wurde an der linken Seite beschädigt, der verursachte Schaden dürfte sich im hohen dreistelligen Eurobereich bewegen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet unter 0821/323-2310 um Zeugenhinweise.

Innenstadt – Nach Beleidigung im Polizeiarrest

Am Samstag (29.10.2022) gegen 01:00 Uhr randalierte ein 33-Jähriger in der Friedberger Straße (Höhe 110-Hausnummern). Auch durch die Polizisten ließ er sich nicht beruhigen. Der alkoholisierte 33-Jährige fing an die Beamten zu beleidigen. Unter leichtem Widerstand wurde er in den Polizeiarrest gebracht. Beim Vorfall wurde zum jetzigen Zeitpunkt keiner der Beteiligten verletzt. Gegen den 33-Jährigen wird nun unter anderem wegen Beleidigung ermittelt.

Innenstadt – Nach Sachbeschädigung Polizisten beleidigt

Am Freitag (28.10.2022) gegen 22:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie zwei Männer im Kitzenmarkt den rechten Spiegel eines geparkten Fahrzeugs abtraten. Die Zeugen zeigten den Polizeibeamten den 32-Jährige und 35-Jährige, welche auf einer Parkbank saßen. Nach Personalienfeststellung beleidigte der 35-Jährige die Polizisten. Im weiteren Verlauf konnten drei beschädigte Fahrzeuge in der Straße festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich nach aktuellem Stand auf circa 3.000 Euro. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Sachbeschädigung und gegen den 35-Jährige außerdem wegen Beleidigung ermittelt.

Weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 zu melden.

Innenstadt – Körperverletzung – Zeugen gesucht

Am Samstag (29.10.2022) gegen 01.30 Uhr kam es in der Hermanstraße (im einstellige Hausnummernbereich) zu einer Auseinandersetzung. Ein 23- und 27-jährige Geschädigter standen auf dem dortigen Gehweg. Dort werden sie zunächst von einem unbekannten Täter angepöbelt. Im weiteren Verlauf ging der Unbekannten auf den 27-Jährigen los und schlug ihm ins Gesicht, außerdem trat er ihn. Im Anschluss packte der Unbekannte den 23-Jährigen an den Haaren. Ein 25-jähriger Zeuge wollte den beiden 23- und 27-Jährigen zur Hilfe eilen und stürzte dabei. Die beiden Geschädigten konnten sich schließlich wehren und der Unbekannte flüchtete. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurden die Geschädigten vor Ort versorgt und der 25-Jährige kam zur weiteren Behandlung in das Uniklinikum Augsburg.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet unter 0821/323-2110 um Zeugenhinweise.

Alkoholdelikte im Straßenverkehr

Lechhausen – Am Samstag (29.10.2022) kontrollierte eine Streife gegen 23:00 Uhr einen Autofahrer, der auf der Bürgermeister-Wegele-Straße unterwegs war. Während der Überprüfung nahmen die Beamten beim 27-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von rund 0,76 Promille.

Innenstadt – Am Sonntag (30.10.2022) kontrollierte eine Polizeistreife gegen 01:30 Uhr einen Autofahrer, der auf der Roten-Torwall-Straße unterwegs war. Während der Überprüfung nahmen die Beamten beim 48-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von rund 0,52 Promille.

Beide Fahrer müssen sich nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten.