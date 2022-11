B17/ AS Stuttgarter Straße/ FR Norden – Unfall mit leicht verletzter Person Am Dienstag (29.11.2022) kam es gegen 11:15 Uhr auf der B17 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 73-jähriger Mann befuhr mit einem Lkw den rechten Fahrstreifen. Der Mann wollte die B17 an der Ausfahrt Stuttgarter Straße verlassen, was ihm jedoch zu spät auffiel. mit einem abrupten Lenkmanöver versuchte er die Ausfahrt noch zu bekommen. Hierbei stieß er jedoch gegen die Trennbarke und das „Ausfahrt“ Schild. Im Anschluss blieb der Lkw beschädigt im Graben stehen. Für die Bergung des Lkw mussten die Ausfahrt und der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.