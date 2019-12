Oberhausen – Aufmerksame Frau entdeckt PTB-Waffe – Nachtrag Zeugenaufruf

Heute Morgen gegen 07:40 Uhr fuhr eine unbekannte Frau mit der Straßenbahnlinie 4 stadteinwärts und entdeckte bei einem schlafenden Fahrgast eine Pistole. Die aufmerksame Zeugin informierte daraufhin den Straßenbahnfahrer, welcher die Straßenbahn anhielt und räumte. Zudem konnte der Straßenbahnfahrer die Pistole an sich nehmen und sicher verwahren, bis die hinzugerufene Polizei eintraf.Im Anschluss wurde festgestellt, dass es sich bei der Pistole um eine PTB-Waffe handelte. Da der 25-jährige Fahrgast den rforderlichen kleinen Waffenschein hierfür nicht besitzt, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ein Alkoholtest erbrachte bei dem 25-jährigen zudem einen Wert von knapp 1,8 Promille.

Die PI Augsburg 5 sucht noch weitere Zeugen des Vorfalles, insbesondere die unbekannte Zeugin, die den Straßenbahnfahrer informiert hat. Sie wird/werden gebeten, sich unter 0821/323 2510 zu melden.

Regional Report

Neusäß – Verkaufswagen brennt – Zeugen gesucht

Am gestrigen Sonntag (29.12.2019) kurz nach Mitternacht musste die FFW Neusäß zu einem brennenden Verkaufswagen auf dem Parkplatz der Kaufland-Filiale in der Daimlerstraße ausrücken. Die Feuerwehrkräfte konnten einen Vollbrand des Anhängers verhindern, an dem Burger-Verkaufswagen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen, wobei nach derzeitigem Sachstand von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen wird. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Gersthofen/A8 – Zeugensuche nach Unfall auf Autobahn



Am gestrigen Sonntag (29.12.2019) ereignete sich auf der Bundesautobahn A8, zwischen den Anschlussstellen Adelsried und Neusäß in Fahrtrichtung München, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wechselte gegen 17:10 Uhr ein schwarzer Ford Fiesta auf Höhe des Ausfädelungsstreifens zum Rastplatz Edenbergen von der rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Ein dort fahrender

Mercedes konnte dem Ford nicht mehr ausweichen und fuhr diesem auf. Daraufhin schleuderte der Ford nach rechts gegen einen Mazda. Bei dem Unfall wurden der 53-jährige Ford-Fahrer sowie die 20-jährige Mazda-Fahrerin leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Uniklinikum nach Augsburg gefahren. Zeitweise musste die Autobahn aufgrund herumliegender Trümmerteile und ausgelaufenen Betriebsstoffen vollständig gesperrt werden. An den drei Fahrzeugen entstand Schaden im Gesamtwert von ca. 26.000 Euro. Zur genaueren Klärung der Unfallursache sucht die Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 Zeugen zum Unfallhergang.

Untermeitingen – Pkw-Diebstahl

Am gestrigen Sonntag (29.12.2019) wurde in der Zeit von 01:00 Uhr bis 15:30 Uhr in der Lechfelder Straße in Untermeitingen ein schwarzer Kleinwagen, Hyundai i10, entwendet. Der Besitzer hatte den Pkw im Wert von 8.000 Euro versperrt auf einem Hotelparkplatz abgestellt.Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen unter Tel. 08232/96060.

