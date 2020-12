Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.12.2020

Kriegshaber – Pkw beschädigt

In der Zeit von 27.12.2020, 20:00 Uhr bis 29.12.2020, 13:00 Uhr zertrümmerte ein Unbekannter die Heckscheibe eines in der Offinger Straße geparkten Opel Insignia. Der Täter warf mit einem am Tatort gefundenen Pflasterschein die Verglasung ein.

Göggingen – Containerbrand

Am 29.12.2020 brannte gegen 17:05 Uhr ein Elektroschrottcontainer in der Imhofstraße. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle bringen. Am Brandort teilten Zeugen der Polizei mit, dass unmittelbar nach Brandausbruch drei Jungs vom Container weggerannt seien. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten Einsatzkräfte wenig später die drei Verdächtigen in der Moltkestraße antreffen. Wie sich herausstellte, hatten die drei 13-Jährigen gemeinsam Böller in den Container geworfen und dadurch den Brand verursacht. Die Kinder wurden im Anschluss den Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Angabe zur Schadenshöhe ist derzeit noch nicht möglich.