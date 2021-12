Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.12.2021

Oberhausen – Erneut Pkw an Nordfriedhof aufgebrochen

Am gestrigen Mittwoch (29.12.2021) zwischen 09.15 und 09.40 Uhr, wurde das auf dem Nordfriedhof-Parkplatz abgestellte Auto eines Friedhofsbesuchers aufgebrochen. An dem VW Sharan schlug der unbekannte Täter zunächst eine Seitenscheibe ein und entwendete dann aus dem Fahrzeuginneren einen dort deponierten Geldbeutel mit diversen Bankkarten, Ausweispapieren und etwas Bargeld. Der Beuteschaden liegt bei knapp 200 Euro, der angerichtete Sachschaden ist mir rund 500 Euro mehr als doppelt so hoch.

Seit Mitte November wurden im Bereich Oberhausen vermehrt Pkw-Aufbrüche mit oben genannter Masche registriert, zusätzlich wurden aus zwei unversperrten Fahrzeugen Geldbeutel entwendet.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Hochzoll – Versuchter Einbruch in Gaststätte

Im Zeitraum vom 27.12.2021, 18.30 Uhr bis 29.12.2021, 07.15 Uhr versuchte ein unbekannter Täter offenbar in die Lokalität „Kiosk am Kuhsee“ einzudringen. Hierzu warf er eine Fensterscheibe mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangte der Täter aber nicht in das Innere der Gaststätte, möglicherweise wurde er auch bei der weiteren Tatausübung gestört und musste fliehen – unter Zurücklassung eines Schadens in Höhe von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.