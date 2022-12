Haunstetten – Versuchter Einbruch in Bäckerei

In der Zeit von Donnerstag (29.12.2022) 19:30 Uhr bis Freitag (30.12.2022) 01:00 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Person Zugang zu einer Bäckerei in der Straße Auf dem Nol. Ersten Ermittlungen nach wurden jedoch keine Wertgegenstände entwendet.

Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Augsburg übernommen. Zeugen und Personen die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der 0821/323-3810 zu melden.

Lechhausen – Räuberische Erpressung

Am Donnerstag (29.12.2022) kam es gegen 21:00 Uhr in der Neuburger Straße (Auf Höhe der zweistelligen Hausnummern) zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Eine 70-jährige Frau war auf dem Rückweg von einer Bankfiliale. Sie setzte sich gerade in ihr Fahrzeug, als sich eine unbekannte Person zu ihr ins Fahrzeug setzte. Dieser Mann bedrohte die Frau und forderte Geld von ihr. Da die 70-Jährige dem Mann kein Geld übergeben konnte, floh dieser ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 25 Jahre alt und dunkel gekleidet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.