Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.01.2021

Innenstadt – Mittägliche Trunkenheitsfahrt

Ein Anrufer teilte gestern (30.01.2021) kurz vor 12.00 Uhr bei der Polizei mit, dass er einen offenbar betrunkenen Autofahrer erwischt und dieses auch gleich noch beweiskräftig dokumentiert habe. Als die Beamten an dem „Tatort“ an der Riedingerstraße eintrafen, stellten sie einen 42-jährigen Autofahrer fest, der mit über 1,5 Promille alkoholisiert war. Seinen Führerschein konnten sie jedoch nicht sicherstellen, da dieser aufgrund einer zurückliegenden Trunkenheitsfahrt bereits rechtskräftig entzogen worden war. Den 42-Jährigen erwartet nun eine weitere Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, hinzu kommt noch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, wobei er selbige wohl nicht so schnell zurückbekommen dürfte…







Nach Unfallfluchten: Zeugen gesucht

Lechhausen – Ein in der Neuburger Straße (Höhe Hausnummer 159) geparkter blauer Saab wurde offenbar im Zeitraum von Montag (25.) bis Freitag (29.01.2021) von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Der hierbei entstandene Streifschaden im Heckbereich beläuft sich auf rund 1.000 Euro.