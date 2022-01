Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.01.2022

Bushaltestelle beschmiert und Polizisten beleidigt

Haunstetten – Am Freitag (28.01.2022) gegen 23:45 Uhr fiel einer Polizeistreife eine Gruppe Männer auf, die an einer Bushaltestelle in der Inninger Straße das Bushäuschen mit Farbe beschmierten. Die Polizisten kontrollierten daraufhin die Männer. Die stark alkoholisierten Männer im Alter zwischen 21 und 50 Jahren verhielten sich äußerst unkooperativ und provokant. Ein 21-Jähriger aus der Gruppe zeigte den Beamten mit beiden Händen den Mittelfinger. Nach der Kontrolle wurden die Männer vor Ort wieder entlassen. Gegen zwei der Männer wird nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.

Lechhausen – Unter Drogeneinfluss mit nicht versichertem PKW unterwegs

Am Samstag (29.01.2022) gegen 06:15 Uhr wollte eine Streife einen PKW-Fahrer in der Euler-Chelpin-Straße kontrollierten. Gleich zu Beginn der Kontrolle zeigte sich der Fahrzeugführer aufbrausend und öffnete ohne Grund die Motorhaube. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf Marihuana. Daraufhin wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der 27-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleitet. Außerdem stellte sich bei der Überprüfung des PKWs heraus, dass der Versicherungsschutz erloschen war. Der PKW wurde vor Ort entstempelt. Gegen den Mann wird nun wegen Fahren unter Drogeneinwirkung und einem Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Haunstetten – Maske verweigert und Polizisten beleidigt

Am Samstag (29.01.2022) gegen 21:35 Uhr rief eine Angestellte einer Spielhalle die Polizei zu Hilfe, da ein Gast sich weigerte eine Maske zu tragen. Auch auf Aufforderung der eintreffenden Beamten weigerte sich der 25-Jährige eine Maske anzuziehen. Während der Kontrolle beleidigte der offensichtlich betrunkene Mann die Polizisten verbal und zeigte ihnen den Mittelfinger. Erst nachdem die Beamten den Gewahrsam androhten, kam der Mann dem Platzverweis nach und verließ die Spielhalle. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Innenstadt – Rauchender Randalierer in der Straßenbahn

Am Samstag (29.01.2022) gegen 12:15 Uhr rief ein Mitarbeiter der AVG die Polizei zu Hilfe, da ein Mann in der Straßenbahn randalieren würde. Die Polizisten konnten den Mann am Königsplatz antreffen und kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass der 23-Jährige in der Straßenbahn geraucht hatte und sich weigerte eine Maske zu tragen. Zudem schrie er mehrfach „Heil Hitler“ und zeigte den gleichnamigen Gruß. Während der Anzeigenaufnahme wurde zudem bekannt, dass der Mann keinen Fahrschein gelöst hatte. Die Polizisten sprachen dem Mann im Anschluss an die Kontrolle einen Platzverweis aus. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen u.a. wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Beförderungserschleichung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Innenstadt – Nach körperlicher Auseinandersetzung: Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bedrängte ein bislang unbekannter Täter eine 21-Jährige Frau in einer Bar in der Riedinger Straße. Die junge Frau wies die Avancen entschieden zurück und rief ihren Freund an. Als der Freund die junge Frau abholen wollte, stieß der Unbekannte die Frau zu Boden und ging zusammen mit einem zweiten unbekannten Täter auf den Freund los, stießen ihn zu Boden und schlugen und traten dort auf ihn ein. Anschließend entwendeten sie sein zu Boden gefallenes Mobiltelefon und flüchteten mit einem PKW (näheres nicht bekannt) in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter und das Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der PI Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 zu melden.