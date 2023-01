Göggingen – Sachbeschädigung an Fahrzeug

Am Montag (30.01.2023) kam es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Oskar-von-Miller-Straße (im Bereich der 10er Hausnummern). Eine bislang unbekannte Person entfernte einen Holzbalken, welcher als Sicherung für einen dort abgestellten Anhänger diente. Im Anschluss schob die unbekannte Person den Anhänger in einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Augsburg Süd bittet Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei unter der 0821/323-2710 zu melden.

Spickel – Unfallflucht – Suche nach Geschädigten

Am Montag (30.01.2023) kam es um 11:00 Uhr in der Goethestraße (im Bereich der 40er Hausnummern) zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 71-jährige Frau touchierte einen geparkten Pkw Smart und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort ohne die Polizei hinzuzurufen. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und informierte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Polizei am Unfallort wurde der geschädigte schwarze Smart von einer unbekannten Person weggefahren.

Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Augsburg Süd bittet Zeugen und den Fahrer/die Fahrerin des schwarzen Smart sich bei der Polizei unter der 0821/323-2710 zu melden.

Oberhausen – Schaukasten beschädigt

In der Zeit von Sonntag (29.01.2023) auf Montag (30.01.2023) 08:00 Uhr wurde ein Schaukasten in der Schönspergerstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) durch eine unbekannte Person beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg 5 unter der 0821/323-2510 zu melden.

Lechhausen – Fensterscheibe beschädigt

Am Montag (30.01.2023) kam es gegen 18:00 Uhr in der Steinernen Furt (Im Bereich der einstelligen Hausnummern) zu einer Sachbeschädigung. Durch eine unbekannte Person wurde eine Fensterscheibe eines dortigen Anwesens vermutlich durch einen Stein beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 zu melden.

Innenstadt – Diebstahl

Am Montag (30.01.2023) ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Diebstahl in der Bahnhofstraße. Ein 59-jähriger Mann wurde, nachdem dieser in einer Bank war, an seinem Fahrzeug von einem unbekannten Mann angesprochen und nach dem Weg zur Bank gefragt. Der 59-Jährige zeigte sich hilfsbereit und ging mit dem unbekannten Mann bis zur Bank. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass seine Tasche, in welchem sich unter anderem Bargeld befand, durch eine unbekannte Person entwendet wurde.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: circa 178 cm groß, 60 Jahre alt, schlank und hatte laut Zeugen ein arabisches Aussehen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.

B17/ Tunnel Gabelsbergerstraße/ FR Nord – Unfallflucht mit beschädigter Lärmschutzwand

Am heutigen Dienstag (31.01.2023) kam es auf der B17 zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf Höhe des Tunnels an der Gabelsbergerstraße kam nach aktuellen Erkenntnissen ein bislang unbekannter Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Randstein und touchierte mit seiner rechten Fahrzeugseite die Lärmschutzwand des Tunnels.

Dabei wurden Teile der Lärmschutzdämmung auf einer Länge von etwa vier Metern von der Wand gerissen und beschädigt. Die Statik der Brücke wurde nach jetzigem Stand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Über die genaue Schadenshöhe kann bislang noch keine Aussage getroffen werden.

Durch die auf der Fahrbahn liegenden Teile war die rechte Fahrspur für circa zwei Stunden gesperrt. Hierdurch entstand ein Rückstau bis zur Ausfahrt Messe/Uni.

Die Verkehrspolizei Augsburg hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallflucht aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2010 zu melden.