Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.01.2024

Oberhausen – Baucontainer angegangen

In der Zeit von Freitag (26.01.2024), 16.00 Uhr bis Dienstag (30.01.2024), 09.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Baumaschinen aus einem Baucontainer in der Äußeren Uferstraße. Hierbei entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Hochzoll – Unfallflucht

Am Dienstag (30.01.2024), zwischen 17.45 Uhr und 18.30 Uhr, ereignete sich in der Oberländer Straße eine Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Opel eines Anwohners. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 zu melden.

Hochzoll – Sachbeschädigung

Am Dienstag (30.01.2024) ereignete sich in der Friedberger Straße (zwischen Hausnr. 150-160) eine Sachbeschädigung.

Gegen 19.15 Uhr beobachtete ein Zeuge mehrere Jugendliche, wie diese kostenfrei ausliegende Zeitungen anzündeten. Es entstand ein Sachschaden im unteren zweistelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 zu melden.

Kriegshaber – Fahren ohne Führerschein

Am Dienstag (30.01.2024) kontrollierten Einsatzkräfte in der Bürgermeister-Ackermann-Straße einen Autofahrer.

Als die Einsatzkräfte den Mann gegen 23.00 Uhr kontrollierten, wies sich der Mann mit seinem Führerschein aus. Wie die Einsatzkräfte feststellten, war der Mann seit mehreren Monaten nicht mehr berechtigt einen Pkw zu Fahren.

Gegen den Mann wird jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Innenstadt – Bedrohung in der Straßenbahn

Am Dienstag (30.01.2024) kam es in der Straßenbahn der Linie 4 zu einer Bedrohung und Beleidigung.

Gegen 13.45 Uhr fuhr eine 20-jährige Frau in der Straßenbahn stadteinwärts. Während der Fahrt wurde die Frau von einem bislang unbekannten Mann beleidigt und bedroht. Anschließend verließ der Mann die Straßenbahn an der Haltestelle „Staatstheater“ in unbekannte Richtung.

Der bislang unbekannte Mann wird von der Frau wie folgt beschrieben:

ca. 180 cm groß, weiße Hautfarbe, blaue Augen, schwarze Jacke und Hose, schwarzer Rollenkragenpullover, schwarze Wintermütze

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Beleidigung gegen den Mann und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-2110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Antonsviertel – Körperverletzung

Am Dienstag (30.01.2024), circa 23.45 Uhr, ereignete sich eine Körperverletzung.

Ein bislang unbekannter Täter schlug nach einem kurzen Wortwechsel auf einen 48-jährigen Mann ein. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann. Der 48-jährige Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen

Innenstadt – Am Dienstag (30.01.2025), zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung.

Ein bislang unbekannter Täter beschmierte die Rückseite eines Kirchengebäudes in der Simpertstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.



Inningen – Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es im Zeitraum zwischen Montag (29.01.2024), 11.00 Uhr und Dienstag (30.01.2024), 13.15 Uhr.

Hier beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Haustüre eines Einfamilienhauses in der Kohlstattstraße 32. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Zeugen, die in beiden Fällen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.