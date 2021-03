Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.03.2021

Innenstadt – Ein 33-jähriger Mitarbeiter der Augsburger Verkehrsüberwachungs- dienste wurde am Dienstag den 30.03.2021 gegen 12:00 Uhr durch einen Pkw-Fahrer, der mit ungültigem Anwohnerparkausweis seinen Wagen geparkt hatte, beleidigt. Als der städtische Mitarbeiter den Verstoß aufnehmen wollte, kam der Halter des Autos hinzu, beleidigte ihn obszön und forderte ihn auf zu sich zu entfernen. Der Mann 39-Jährige Fahrzeugbesitzer muss sich nun wegen „Beleidigung“ verantworten.

Hochzoll – Polizisten bei Kontrolle beleidigt

Bei einer Kontrolle am Hochablass wurde eine Jugendgruppe kontrolliert, da diese grölend und Bier-trinkend auffiel. Während sich Teile der Gruppe bereits beim Erblicken der Polizeistreife entfernten, musste den restlichen Jugendlichen der Platzverweis ausgesprochen werden. Ein 15-Jähriger, der mit den Maßnahmen scheinbar nicht einverstanden war, beleidigte beim Gehen die Beamten mit obszönen Kraftausdrücken. Der alkoholisierte Jugendliche wurde schließlich auf die Dienststelle mitgenommen und seinen Erziehungsberechtigen übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen „Beleidigung“.

Innenstadt – Mann belästigt Frauen

Zwei Spaziergängerinnen, die sich am 30.03.2021 gegen 18:30 Uhr in den Parkanlagen oberhalb des Schlittenberges an der Stadionstraße aufhielten, bemerkten beim Vorbeigehen einen Mann auf einer Parkbank sitzen. Den beiden Frauen fiel bereits beim Annähern an die Bank auf, dass sich die Hand des Mannes in seinem Schritt befand. Als die Frauen die Person passiert hatten, bemerkte eine der beiden Frauen, dass der Mann Bewegungen unter der Hose ausführte. Er entfernte sich von der Parkbank über einen Trampelpfad in Richtung Stadionstraße, als die Frauen die Polizei alarmierten.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

– 40-50 Jahre alt

– 170 cm groß

– Schlank mit hellem Hautton

– Schwarze Cappie

– Schwarze, enge, lange Sporthose (ggf. Radlerhose)

– Blaues langärmliges Oberteil

– Schwarze Turnschuhe

– Schwarzer Rucksack mir oranger Umrandung

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.