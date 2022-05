Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.05.2022

Oberhausen – Auto entwendet: Diebe festgenommen

Vergangenen Samstag (28.05.2022) kurz nach 19.00 Uhr, stellte eine Rentnerin ihr Auto vor ihrer Wohnung ab, um nur kurz Getränkekisten auszuladen. Allerdings ließ sie dabei den Schlüssel im Fahrzeug stecken, was ihr kurz darauf zum Verhängnis wurde: Als sie sich an der Haustüre befand, bemerkte sie zwei junge Männer, die ihn ihr Auto einstiegen und damit wegfuhren. Eine daraufhin eingeleitete Fahndung nach dem entwendeten Mitsubishi verlief zunächst ohne Erfolg. Am gestrigen Montag (30.05.2022) gegen Mittag, entdeckte die Besitzerin ihr Auto dann auf einem Parkplatz eines Discounters in der Donauwörther Straße. Kurz vor 13.00 Uhr kamen zwei 16-jährige Jugendliche zu dem Fahrzeug und wurden dort von den bereits wartenden Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Die beiden Schüler räumten die Tat ein und wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie werden nun wegen Diebstahls eines Kraftwagens angezeigt.

Innenstadt – Fahrrad entwendet: Diebe gestellt – Besitzer gesucht

Heute Nacht (31.05.2022) gegen 00.50 Uhr, konnte ein aufmerksamer Zeuge zwei junge Männer beobachten, die offenbar ein zuvor im Bereich der Rosenaustraße entwendetes Fahrrad schoben und anschließend versuchten, damit zu fahren. Nachdem die Fahrversuche offenbar scheiterten, warfen die Beiden das Rad in einen Grünstreifen. Die beiden 17 und 19-Jährigen konnten kurz darauf von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Einer der beiden gab den Diebstahl zu, allerdings mit der Einschränkung, dass sein Kumpel das Rad entwendet habe. Gegen beide wird nun wegen Diebstahl ermittelt. Das entwendete Fahrrad im Wert von ca. 200 Euro wurde sichergestellt und auf die Dienststelle mitgenommen.

Gesucht wird nun der/die Eigentümer/in des weiß / grünen Damenrades mit lila Schmetterlingen, der/die sich mit entsprechendem Eigentumsnachweis bei der PI Augsburg 6 in Pfersee (0821/323 2610) melden und dort das Fahrrad abholen kann.

Oberhausen – Betrunken mit Maserati unterwegs

Gestern (30.05.2022) kurz nach 22.00 Uhr, wurde ein Maserati-Fahrer in der Kaltenhofer Straße angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle, eigentlich wegen einem Handyverstoß am Steuer, konnte von den Beamten deutlicher Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache bei dem 51-jährigen Fahrer festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins waren die Folgen. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

Nach einigen Unfallfluchten: Zeugen gesucht

Kriegshaber – Kurioser Unfall zwischen einem Lokalbesucher und einer unbekannten Radfahrerin, die mit einem Fahrrad-Trike unterwegs war, gestern (30.05.2022) gegen 19.30 Uhr:

Ein 61-jähriger mit über zwei Promille alkoholisierter Kneipenbesucher stürzte beim Verlassen des Lokals und fiel zu Boden. Eine Radlerin befuhr den für Fahrräder freigegebenen Gehweg in der Ulmer Straße (Höhe Hausnummer 148) – allerdings verbotswidrig in falscher Richtung – und prallte dort gegen den am Boden liegenden Mann. Dieser erlitt dadurch blutende Kopfwunden. Die unbekannte Radlerin, die noch von einer Zeugin angesprochen und darum gebeten wurde den Rettungsdienst zu verständigen, kümmerte sich jedoch nicht darum, sondern fuhr einfach weiter. Der 61-Jährige kam anschließend zur Wundversorgung in die Uniklinik.

Die unfallflüchtige Frau wurde wie folgt beschrieben:

ca. 35 Jahre alt, ca. 165 cm groß, kräftige Statur, blonde Haare, unterwegs mit einem Fahrrad-Trike (Dreirad)

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Oberhausen – Pkw vs Linienbus: Am gestrigen Montag (30.05.2022) gegen 13.00 Uhr, war ein Stadtwerke-Linienbus auf der Busspur in der Donauwörther Straße unterwegs. Neben dem Bus befand sich zu dieser Zeit ein grüner Pkw. Dessen Fahrer kreuzte unvermittelt die Busspur, offenbar um in die Tauscherstraße abzubiegen. Der Busfahrer leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Hierbei stürzte eine 76-jährige Frau im Linienbus und prallte dabei gegen eine Scheibe. Dabei erlitt sie lediglich eine leichte Verletzung an der Hand, obwohl die Busscheibe bei dem Aufprall zerbrach. Die Frau wurde anschließend vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, konnte dann aber selbstständig nach Hause gehen. Der Bus war aufgrund der gesprungenen Scheibe nicht mehr linienverkehrstauglich und musste anschließend in die Werkstatt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.



Oberhausen – Im Zeitraum vom 29.05.2022, 12.00 Uhr bis 30.05.2022, 08.30 Uhr wurde ein in der August-Wessels-Straße (Höhe Hausnummer 6) geparkter schwarzer BMW der 3er Serie im Frontbereich angefahren. Der Schaden hier wurde mit etwa 2.000 Euro angegeben.

Hinweise bitte ebenfalls an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Göggingen – Gestern (30.05.2022) zwischen 12.30 und 20.00 Uhr, wurde ein in der Oskar-von-Miller-Straße (Höhe Hausnummer 74) am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Opel Adam im linken Frontbereich von einem unbekannten Verursacher angefahren. Der Sachschaden am Radkasten beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.