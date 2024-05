Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.05.2024

Haunstetten – Brennendes Auto

Am gestrigen Donnerstag (30.05.2024) kam es zum Brand eines Autos in der Angerstraße.

Gegen 01.50 Uhr meldete eine Passantin den Brand eines Audis. Passanten begannen bereits mit dem Löschen des Autos, was letztlich durch die Feuerwehr übernommen wurde. Bei dem Brand entstand, ersten Schätzungen zufolge, ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Oberhausen – Auto beschädigt

Am vergangenen Mittwoch (29.05.2024) gegen 09.00 Uhr verkratzte eine bislang unbekannte Person nach aktuellem Stand neun Autos im Bereich der Flurstraße. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können oder selbst geschädigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Unfallfluchten

Innenstadt – Am vergangenen Mittwoch (29.05.2024) kam es zu einem Unfall zwischen einem bislang unbekannten Autofahrer und einem E-Bike-Fahrer im Hanreiweg Ecke Nagahama-Allee. Der Autofahrer entfernte sich.

Gegen 13.00 Uhr waren der E-Bike-Fahrer und der Autofahrer in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Hierbei bog der bislang unbekannte Autofahrer in Richtung City Galerie ab und kollidierte dabei mit dem E-Bike-Fahrer. Dieser überquerte zu diesem Zeitpunkt die Kreuzung an der Ampel. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der E-Bike-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und sein Rad beschädigt. Es entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Lechhausen – Am vergangenen Mittwoch (29.05.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen grauen Hyundai auf einem Supermarktparkplatz in der Meraner Straße.

In der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr fuhr die bislang unbekannte Person gegen den geparkten Hyundai. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Lechhausen – Am vergangenen Mittwoch (29.05.2024) kam es zu einem Unfall zwischen einem bislang unbekannten Autofahrer und einer Fußgängerin in der Hans-Böckler-Straße.

Gegen 18.30 Uhr überquerte die Fußgängerin die Straße kurz nach der MAN-Brücke in nördliche Richtung. Hierbei wurde sie auf dem rechten von zwei Fahrstreifen von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt. Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Fußgängerin wurde anschließend vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Das Auto wurde wie folgt beschrieben:

Dunkelgrüner Pkw, Kombi, Augsburger Kennzeichen

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Kriegshaber – Hausfriedensbruch und Feuerzeugwurf

Am vergangenen Mittwoch (29.05.2024) verschafften sich drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren unerlaubt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Familie-Einsteinstraße.

Gegen 20.15 Uhr wurden der Polizei Jugendliche mitgeteilt, die versuchten in das Gebäude zu gelangen. Im Rahmen der Fahndung stellten Polizeibeamte die drei Jugendlichen im Gebäude fest. Die Beamten informierten die Erziehungsberechtigen der Jugendlichen und nahmen sie mit zur Dienststelle. Dort wurden sie vernommen und den Eltern übergeben.

Bereits bei der Sachverhaltsabklärung vor Ort warf ein bislang unbekannter Täter ein Feuerzeug in Richtung der Polizeibeamten. Dieses platzte beim Aufprall auf. Verletzt wurde dabei niemand. Hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch gegen die drei Jugendlichen und u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte gegen Unbekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Innenstadt – 36-Jähriger randaliert in Supermarkt

Am vergangenen Mittwoch (29.05.2024) randalierte ein 36-Jähriger in einem Supermarkt in der Maximilianstraße.

Gegen 08.45 Uhr sprach ein Mitarbeiter den 36-Jährigen an, da er sich auffällig im Laden verhielt. Daraufhin zeigte sich der 36-Jährige äußert aggressiv und begann Waren durch den Laden zu werfen. Damit traf er auch den Mitarbeiter, der dabei leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete der 36-Jährige.

Im Rahmen der Fahndung stoppten Polizeibeamte den Tatverdächtigen im Nahbereich.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen den 36-Jährigen.

Lechhausen – Unter Drogeneinfluss unterwegs

Am vergangenen Mittwoch (29.052024) war ein 30-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Lechhauser Straße unterwegs.

Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin. Die Polizei unterband die Weiterfahrt des Mannes und veranlasste eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 30-Jährigen.

Göggingen – Laptop entwendet

Am gestrigen Donnerstag (30.05.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Laptop in einer Parkanlage in der Von-Parseval-Straße.

Gegen 19.45 Uhr vergaß der Besitzer seinen Laptop auf einer Parkbank. Als er dies wenig später bemerkte, war der Laptop bereits entwendet worden. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Herrenbach – Roller beschädigt

Im Zeitraum von Mittwoch (29.05.2024), 20.00 Uhr bis Donnerstag (30.05.2024), 08.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Roller in der Wilhelm-Hauff-Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Lechhausen – Einbruch: Frau hört Geräusche und ruft Polizei

Am gestrigen Donnerstag (30.05.2024) drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Fichtestraße ein.

Gegen 22.00 Uhr bemerkte die Bewohnerin auffällige Geräusche an ihrer Wohnungstüre. Die Unbekannten drangen dann in die Wohnung ein, woraufhin die Bewohnerin die Polizei verständigte. Daraufhin flüchteten die bislang Unbekannten in unbekannte Richtung. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.