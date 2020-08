Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.08.2020

Werkzeugdiebstahl aus mehreren baugleichen Fahrzeugen

Kriegshaber – In der Nacht vom 29./30.08.2020 (Sa./So.) wurde an einem in der Madisonstraße (Höhe Hausnummer 10) geparktem Opel Vivano die Hecktüre gewaltsam aufgebrochen und anschließend Werkzeuge im Wert von rund 1.000 Euro daraus entwendet. Eine genaue Auflistung des Beutegutes liegt noch nicht vor.

Kriegshaber – Im Zeitraum vom 28. – 30.08.2020 (Fr. – So.) wurden aus einem anderen Opel Vivano ebenfalls mit offenbar gleicher Vorgehensweise diverse Werkzeuge und Arbeitsmaschinen entwendet. Auch hier muss der genaue Diebstahlsschaden noch ermittelt werden. Tatort hier war die Carl-Schurz-Straße auf Höhe Hausnummer 16.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Lechhausen – Auch in der Klausstraße wurde ein dort auf Höhe Hausnummer 60 geparkter Opel Vivano angegangen. Auch hier hatte es der Dieb auf hochwertige Werkzeuge (u. a. der Marke Hilti) abgesehen. Der Beutewert dürfte sich hier auf rund 6.000 Euro belaufen. Nach der Anzeigenaufnahme vor Ort fuhren die Beamten zu einem weiteren in der Paul-Reusch-Straße (Höhe Hausnummer 14) abgestellten Firmenfahrzeug desselben Typs von der gleichen Firma. Auch dieses wurde in gleicher Weise geöffnet und ebenfalls diverse Werkzeuge im Wert von ca. 6.000 Euro mitgenommen.

Hinweise zu diesen beiden Fällen bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.