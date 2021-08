Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.08.2021

Oberhausen – 96 Kfz-Reifen und Felgen entwendet

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Im Zeitraum von Sonntag, den 01.08.2021, bis Montag, den 30.08.2021, wurden insgesamt 24 gebrauchte Kfz-Reifen-Sets mit Felgen aus dem Container einer Kfz-Werkstatt in der Donauwörther Straße (auf Höhe der 200er Hausnummern) gestohlen. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Unfallfluchten

– Am Montag (30.08.2021) wurde gegen 18.20 Uhr ein im Kastanienweg (auf Höhe Wacholderweg) abgestellter Kleintransporter angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden am rechten vorderen Kotflügel in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Hammerschmiede – Am Sonntag (29.08.2021) wurde zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr ein auf der Neuburger Straße zwischen der Stadtteilgrenze und der Autobahn A8 abgestellter Pkw Ford Edge angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden an der linken vorderen Fahrzeugtüre in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte jeweils an die PI Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Pfersee – In der Zeit von Freitag, den 30.07.2021, bis Montag, den 30.08.2021, wurde ein auf der Franz-Kobinger-Straße (auf Höhe Geibelstraße) abgestellter Pkw Ford Fiesta angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden am linken vorderen Kotflügel in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610.