Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.10.2021

Antonsviertel – Als Beifahrer wegen Trunkenheitsdelikt angezeigt

Am 30.10.2021 gegen 02.20 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus

dem Landkreis Augsburg mit ihrem 18-jährigen Beifahrer die Eichleitnerstraße in

Richtung Innenstadt. Während der Fahrt gerieten die beiden Insassen in Streit, in

dessen Verlauf der Beifahrer während der Fahrt die Handbremse des Fahrzeugs

anzog.

Bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest konnte beim Beifahrer eine

Atemalkoholkonzentration von über 1,6 Promille festgestellt werden.

Da der Beifahrer durch seinen Eingriff rechtlich gesehen zum Fahrzeugführer wurde,

muss er sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Gefährlichen Eingriffs

in den Straßenverkehr verantworten.

Haunstetten – Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Am 29.10.202 gegen 21 Uhr, ging bei der Polizei die Mitteilung über

einen Schlangenlinienfahrer auf der B17 ein.

Der Fahrer war mit einem schwarzen 3er BMW mit Augsburger Kennzeichen

zunächst Höhe Gersthofen in Fahrtrichtung Süden gesichtet worden und sei dann bei

Stadtbergen wieder von der Bundesstraße abgefahren.

Eine weitere Zeugin teilte anschließend mit, den Fahrer in der Grillparzerstraße

gesehen zu haben, wo er mit seinem Fahrzeug beinahe einen Zusammenstoß mit

einem entgegenkommenden Pkw verursacht hatte.

Der Fahrzeugführer konnte schließlich durch eine Polizeistreife angetroffen und

kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der 38-jährige Augsburger nicht im

Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da die Streife bei dem Mann deutlichen

Alkoholgeruch wahrnahm, wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Einen

Atemalkoholtest verweigerte der 38-Jährige.

Der BMW-Fahrer wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Die PI Augsburg Süd bittet weitere Zeugen der Fahrt bzw. mögliche Geschädigte –

vor allem den Autofahrer, der in der Grillparzerstraße an dem „Beinahe-Unfall“

beteiligt war, sich unter 0821/323-2710 zu melden.

Firnhaberau – Mit über zwei Promille im Stadtgebiet unterwegs

Am 30.10.2021 teilte ein 25-jähriger Mann am Notruf der Polizei mit,

dass er einem Pkw hinterhergefahren war, der in erheblichen Schlangenlinien

unterwegs war. Zudem sei dem jungen Mann an dem Fahrzeug ein platter Reifen

aufgefallen, weshalb er schließlich die Polizei alarmierte.

Bei der Kontrolle des zwischenzeitlich im Bereich der Gersthofer Straße abgestellten

schwarzen Maserati, konnten beide Insassen massiv alkoholisiert angetroffen

werden. Ein bei der 31-jährigen Fahrerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von über 2,20 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der

Maserati wurde aufgrund des platten Reifens abgeschleppt.

Die 31-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.