Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.10.2023

Innenstadt – Beleidigung

Am Montag (30.10.2023), gegen 12.30 Uhr, kam es am Königsplatz zu

einem Streit zwischen einem Fahrgast der Straßenbahn und dem Straßenbahnführer.

Der Straßenbahnführer wurde hierbei beleidigt.

Da ein unbeteiligter Fahrgast offensichtlich nicht mehr Einsteigen konnte, war ein 30-

jähriger Fahrgast offensichtlich nicht mit dem Schließ- und Öffnungszyklus der

Straßenbahntüren einverstanden. Hieraus entwickelte sich mit dem

Straßenbahnführer ein Streit. Als der Straßenbahnführer ausstieg, beleidigte der 30-

Jährige den Straßenbahnführer und spuckte ihm ins Gesicht.

Gegen den 30-jährigen Mann wird jetzt u.a. wegen Beleidigung ermittelt.

Unfallfluchten

Pfersee – Im Zeitraum von Sonntag (29.10.2023), 22.00 Uhr bis Montag (30.10.2023),

10.00 Uhr beschädigten ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Audi in der Hummelstraße. Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich anschließend

offenbar ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von

rund 2.500 Euro.

Pfersee – Im Zeitraum von Sonntag (29.10.2023), 14.00 Uhr bis Montag (30.10.2023),

06.45 Uhr kam es zu einer weiteren Unfallflucht in der Grenzstraße. Ein bislang

unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten Mazda und entfernte sich

anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein

Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt

die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

2411 – Anhänger beschädigt

Pfersee – Im Zeitraum von Freitag (27.10.2023), 17.00 Uhr bis Montag (30.10.2023),

17.00 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter einen Anhänger in der

Columbusstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

2412 – Auto angegangen

Lechhausen – Im Zeitraum von Sonntag (22.10.2023), 00.00 Uhr bis Montag

(23.10.2023), 05.30 Uhr entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Personen

diverse Gegenstände aus einem geparkten Auto in der Tilsiter Straße Ecke Troppauer

Weg. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. Hinweise nimmt

die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310

entgegen.

Hochzoll – Autoreifen beschädigt

Im Zeitraum von Sonntag (29.10.2023), 15.00 Uhr bis Montag

(30.10.2023), 10.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die

Reifen eines geparkten Pkws in der Zugspitzstraße. Es entstand ein Sachschaden von

rund 50 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Universitätsviertel – Streit um Parklücke

Am gestrigen Montag (30.10.2023) kam es zu einer

Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und einer 22-jährigen

Autofahrerin in der Universitätsstraße.

Gegen 11.45 Uhr befand sich die 22-Jährige auf Parkplatzsuche bei der Universität.

Hierbei entdeckte sie einen freien Parkplatz, der jedoch von einer Gruppe von

Fußgänger besetzt wurde. Nach einer Diskussion stellte der bislang unbekannte Täter

sich vor das Auto der 22-Jährigen, beleidigte sich und trat gegen das Auto.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und Sachbeschädigung. Hinweise

nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710

entgegen.

REGIONAL REPORT

Donauwörth – Motorradfahrer stürzt aufgrund Ölfilmes

Am Montag (30.10.2023), gegen 13.00 Uhr, fuhr ein 24-jähriger

Motorradfahrer auf der Westspange in Richtung Bahnunterführung. Am dortigen

Kreisverkehr stürzte der Biker aufgrund einer Ölspur auf dem Asphalt. Er verletze sich

dabei leicht am Bein. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 2.000

Euro.

Zum Abbinden der Ölspur waren Kräfte der Donauwörther Feuerwehr erforderlich. Die

aufnehmenden Beamten veranlassten zudem über den städtischen Bauhof eine

Warnbeschilderung. Der Verursacher des Ölfilms ist aktuell unbekannt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer

0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen