Polizeibericht Augsburg und Region vom 25.02.2022

Oberhausen – Diebe brechen Kellerabteile auf

In der Nacht von Dienstag (22.02.2022) auf Mittwoch (23.02.2022) brach ein bislang unbekannter Täter in die Keller zweier Mehrfamilienhäuser in der Eschenhofstraße (Hausnummern 49 – 51) ein. Hierzu hebelte er gewaltsam die jeweilige Hauseingangstüre auf und gelangte so in die Keller. Dort zwickte er die Vorhängeschlösser mehrerer Kellerabteile auf und durchsuchte sie. Der Täter entwendete neben diversen Lebensmitteln und Gegenständen des täglichen Bedarfs auch hochwertiges Werkzeug der Firma Makita und ein oranges E-Bike der Marke Cube im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Zeugenhinweise erbittet die PI Augsburg 5 unter 0821/323-2510.

Hochzoll – Busfahrt endet im Arrest

Am gestrigen Donnerstag gegen 19:40 Uhr rief ein Busfahrer die Polizei zu Hilfe, da ein Fahrgast ihn bedrohte. Der Busfahrer hatte an der Haltestelle Ostfriedhof gehalten und die Türen zum Aussteigen geöffnet. Aufgrund einer technischen Störung öffnete eine der Türen nicht richtig. Als der Fahrer zur Tür ging, um die Störung zu beseitigen, beleidigte und bedrohte ihn der 55-jährige Fahrgast. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der offensichtlich alkoholisierte Mann äußerst aggressiv und beleidigte und bedrohte sie ebenfalls. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen und in den Polizeiarrest verbracht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung.